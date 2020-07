HP Enterprise reduce un 5,4% sus ingresos en España, pero recorta sus pérdidas un 92%

Hewlett Packard Enterprise (HPE), la compañía dedicada a proveer soluciones y servicios TI para empresas, cerró su ejercicio de 2019 con unos ingresos de 359,8 millones en España. Su cifra de negocios se redujo en más de 20,6 millones frente al ejercicio de 2018, lo que supone una caída del 5,4%, según las cuentas presentadas por la compañía en el Registro Mercantil. Esta variación negativa se trasladó al margen bruto, que se redujo en un 11,38%.

La tecnológica se mantiene en pérdidas, aunque ha ido reduciendo su resultado negativo en los últimos ejercicios. En 2019, sus pérdidas fueron de 773.909 euros, frente a los 10 millones del año anterior, un recorte del 92,26%. Las pérdidas de la empresa en 2017 se elevaron a 27 millones.

Pese al resultado neto negativo, la compañía cerró el ejercicio con un resultado de explotación (ebit) positivo. Concretamente, pasó de unas pérdidas de 8,7 millones en 2018 a un beneficio de 860.000 euros, lo que supone una variación del 109%. El Ebitda de HPE también pasó de negativo a positivo, produciéndose un aumento del 139,57%.

En este sentido, cabe destacar que los gastos de personal de la compañía se redujeron en un 9,58% pasando de 108,2 millones en 2018 a 97,8 millones en 2019, y que la empresa obtuvo otros ingresos de explotación de 39,2 millones, un 39,51% más que en 2018. Estos ingresos proceden principalmente de la facturación a nivel mundial al resto de empresas del grupo.

El fondo de maniobra en 2019 creció un 42,48% frente al ejercicio anterior, pasando de 35,5 millones a 50,6 millones. Estas cifras indican que en ambos años la firma contaba con un grado óptimo de liquidez y que los activos a corto plazo eran siendo financiados con recursos a largo plazo.

En relación al resultado financiero, tanto en 2018 como en 2019 fue negativo, sin embargo las pérdidas se han visto reducidas en un 44,38% entre ambos ejercicios. Esto es debido principalmente a las diferencias de cambio que pasan de ser negativas en 2018 a positivas en 2019, aumentando un 103,42%. La compañía pagó 731.769 en impuestos el último año.

HPE dejó de estar en causa de disolución en 2019. La firma cerró con un patrimonio neto positivo de 8,1 millones, tras una aportación de su socio único de 10 millones con fecha 30 de noviembre de 2018, que se sumaba a otra aportación de 30 millones en 2017.

La compañía sigue pendiente de un juicio por la reclamación de 21 millones de un ex directivo de HPE. En diciembre de 2016 un anterior empleado de la empresa interpuso una reclamación a las sociedades Hewlett Packard Holding Iberia, HP Printing and Computing Solutions, HP Inc, Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard Servicios España y Willis Towers por la cantidad citada.

El juicio para resolver la demanda iba a tener lugar el pasado 3 de marzo, tras celebrarse un acto de conciliación con el reclamante sin alcanzar ningún acuerdo en febrero de 2017. Finalmente se pospuso al 29 de abril de 2020, si bien se ha vuelto a retrasar debido a la situación de pandemia actual. La compañía ha provisionado 3 millones para hacer frente a esta reclamación, tras solicitar a un asesor externo e independiente una evaluación del riesgo, así como la estimación del posible impacto monetario que se pudiera derivar de dicha reclamación.