Un exdirectivo de HP España reclama 21 millones a la multinacional informática

Un exdirectivo de Hew­lett Packard en España ha iniciado un proceso judicial contra la multinacional informática para reclamar 21 millones de euros. El antiguo empleado de la compañía, cuya identidad no ha trascendido, interpuso la reclamación en 2016 y, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con la empresa, ha acudido a las vías judiciales, que ya han señalado el juicio para el 3 de marzo de 2020.

Esta reclamación se ha conocido a través de las cuentas anuales de Hewlett Packard Servicios España, una de las filiales de Hewlett Packard Corp. en el territorio nacional. En el documento se detalla que en diciembre de 2016 un anterior empleado del grupo interpuso una reclamación a las sociedades Hewlett Packard Holding Iberia, HP Printing and Computing Solutions, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Hew­lett Packard Servicios España y Willis Towers por una cantidad de 20,9 millones de euros ”en concepto de garantía” ya que “conforme a su interpretación, le resultaría abonable bajo el sistema de previsión social vigente en el grupo HP y en virtud del programa denominado IRG”.

Fuentes consultadas por CincoDías señalan que la demanda no afecta a HP Inc., sino a Hewlett Packard Enterprise, aunque han evitado proporcionar datos respecto a la identidad del exempleado, el cargo que ocupaba y los motivos de la demanda.

Precisamente, las cuentas anuales de Hewlett Packard Servicios España, reflejan que en el último año esta sociedad provisonó 3 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades a corto plazo, entre las que se encontraría el posible pago a esta reclamación. En 2017, la sociedad provisionó también 3 millones de euros por el mismo concepto.

Por otro lado, la empresa Hewlett Packard Servicios España entró en causa de disolución como consecuencia de las pérdidas acumuladas en los últimos años que han dejaron reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Según sus cuentas anuales, cerradas en octubre de 2018, la sociedad registró un patrimonio neto negativo de 1.184 millones.

No obstante, en noviembre de 2018 (ya en el ejercicio fiscal correspondiente a 2019) el socio único de la compañía aprobó una aportación dineraria de 10 millones de euros con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial. Por ello, la sociedad indica que los administradores de la compañía han preparado las cuentas anuales atendiendo “al principio de empresa en funcionamiento”. En el año 2017, el socio único también realizó una aportación con la misma finalidad por 30 millones de euros.

El resultado del último ejercicio Hewlett Packard Servicios España arrojó unas pérdidas de 10 millones de euros, que se suman a los 27 millones de euros negativos cosechados en 2017. Según se señala en las cuentas, dada la situación de haber entrado en causa de disolución, la empresa está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. Mientras esta reserva no supere el limite del 20% del capital social, no es distribuirle al socio único. Igualmente la compañía solo podrá repartir dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, cuando el valor del patrimonio neto no sea inferior al capital social.

Además, la firma auditora de las cuentas de Hewlett Packard Servicios España, EY, realizó un informe que incluyó una salvedad porque “la memoria adjunta no incluye la información relativa al personal de alta dirección y a los miembros del órgano de administración en relación con remuneraciones, compromisos y otras informaciones”.