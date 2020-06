Uber negocia la compra de Postmates por 2.600 millones tras fracasar la adquisición de GrubHub

Uber no tira la toalla en su afán por impulsar su negocio de reparto de comida a domicilio. Tras fracasar su intento por adquirir GrubHub, que terminó en manos de su competidor europeo Just Eat Takeaway por 7.300 millones de dólares, la compañía ha lanzado una oferta de compra por la empresa de entrega de alimentos Postmates, según ha avanzado The New York Times. La adquisición, que podría cerrarse esta misma semana, rondaría los 2.600 millones de dólares, según fuentes consultadas por el Wall Street Journal.

Tras desplomarse el negocio de transporte con la pandemia por el coronavirus, Uber busca impulsar su negocio de reparto de comida en casa, Uber Eats, que se ha visto beneficiado en gran medida por la crisis sanitaria y el confinamiento al que se han visto sometidos los ciudadanos.

Postmates, con una valoración según TechCrunch de 2.400 millones de dólares, es significativamente más pequeño que Grubhub. Pero si Uber Eats y Postmates se unen aumentarían su nivel de competitividad frente a Doordash, líder actual del mercado en EE UU. Esta firma está valorada en la actualidad en unos 13.000 millones de dólares.Postmates solicitó cotizar en Bolsa hace casi 16 meses, pero finalmente se echó para atrás esgrimiendo condicines de "mercado agitado", tal y como desvela este último medio, que también apunta que DoorDash solicitó confidencialmente una OPI hace casi cuatro meses.

Si la compra prospera (la de GrubHub se fue al traste debido en gran parte al escrutinio antimonopolio), la concentración en el sector de la entrega de comida a domicilio continuaría y la lucha en EE UU estaría entre tres compañías, Uber Eats (con Postmates), Just Eat Takeaway (con Grubhub) y DoorDash. Según The New York Times, Postmates ya ha estado en conversaciones para venderse a otros pretendientes, incluidos DoorDash y GrubHub.

El periódico estadounidense asegura que el acuerdo sería un salvavidas para Postmates, una empresa con nueve años de vida y que no solo ofrece comida a domicilio sino otros muchos productos. Postmates fue creado en 2011 por Sam Street, Sean Plaice y Bastian Lehmann, quien es el director ejecutivo. La compañía logró el apoyo de celebridades como Kylie Jenner y el cantante John Legend y una inversión del actor Jared Leto.

La necesidad de concentración en este mercado parece una necesidad. Se trata de un negocio altamente competitivo y donde la rentabilidad es muy difícil de alcanzar, aunque no para de crecer en demanda. Uber Eats reportó el pasado año unos ingresos de 1.400 millones de dólares.