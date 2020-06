El Gobierno presenta un plan de impulso al sector turístico dotado con 4.262 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de impulso al sector turístico dotado de 4.262 millones de euros, que busca la transición hacia un modelo económico "más sostenible e inclusivo aprovechando el posicionamiento del sector como industria estratégica".

El plan, presentado este jueves en el Palacio de la Moncloa, se articula en cinco grandes pilares que se desarrollan a su vez en 28 medidas y cuentan con dotación económica total de más de 4.200 millones de euros.

Gran parte de los fondos del plan, en concreto 2.500 millones, se destinarán a líneas de avales ICO preferentes para empresas turísticas de modo que se pueda garantizar la liquidez del sector.



Para dar apoyo a las empresas, el plan establece además una moratoria de 12 meses a las operaciones financieras con garantía hipotecarias sobre alojamientos turísticos, otra a las cuotas de leasing de los autobuses para el transporte discrecional e incentivos comerciales de Aena, como

deducciones en las tasas de aterrizaje.

El primero de los pilares será recuperar la confianza de España como destino seguro, a ello se destinarán un total de 200.000 euros, además para medidas para la reactivación del sector están previstos otros 3.362 millones de euros, a los que se sumarán otros 859 millones para la mejora de la competitividad del sector impulsando un modelo basado en la sostenibilidad y la digitalización.

Otros pilares serán la potenciación de la inteligencia turística a través de la creación de un nuevo observatorio (3,1 millones de euros) y finalmente el impulso de herramientas de marketing para posicionar a España como destino seguro y sostenible y ayudar a la reactivación de los mercados tanto nacionales como internacionales (38,1 millones de euros).

"Es hora de avanzar, es hora de impulsar de nuevo al sector turístico", indicó el presidente asegurando que la recuperación del turismo es "una de nuestras mayores fortalezas".

Al acto de presentación del plan acudieron junto al presidente del Gobierno la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos; la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto; el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En opinión del jefe del Ejecutivo el sector turístico español ofrece seguridad y esa es una de las principales fortalezas respecto a los países competidores. "Nuestro país es mucho más que un destino, España es un modelo de saber hacer", aseguró el presidente durante su intervención.

"Hemos superado la parte más dura de la pandemia y lo hemos pasado unidos y estamos seguros de que vamos a afrontar la recuperación económica unidos. España va a seguir liderando el turismo mundial desde la unidad y lo va a hacer después de este golpe porque el sector va a contar con el activo apoyo del Gobierno y de todas las instituciones públicas", concluyó el presidente asegurando que "es un enorme orgullo saber que contamos con un competitivo y potente sector turístico".

En el acto estuvieron presentes representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), responsables de turismo de comunidadesautónomas, de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y de las empresas y los sindicatos del sector que coincidieron en destacar la importancia del plan, aunque advirtieron de que lo que para el turismo es imprescindible

es la continuidad de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).



A este respecto, Sánchez aseguró que "los ERTE Han venido para quedarse" y valoró que se trata de "un elemento de flexibilidad y adaptabilidad ante circunstancias exógenas ya que supone una alternativa al despido que se produjo en anteriores crisis de manera más contundente".



Así, la presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Marta Blanco, Afirmó sentirse "muy contenta" por un plan "muy esperado y reclamado insistentemente desde el sector desde el inicio de la crisis" y cuya "urgencia es mayor si cabe" en un momento en que se empiezan a abrir las fronteras.



A este respecto, defendió que "el turismo puede contribuir como ningún otro sector a proyectar una imagen positiva y de seguridad del sector en el exterior" por lo que sentenció que "un plan de apoyo al turismo es un plan de apoyo a España". Pese a ello, alertó de que las empresas del sector necesitan que se extienda la flexibilidad de los ERTE "porque las circunstancias no han cambiado", además de la reducción del IVA de forma temporal y un programa vacacional en forma de bonos como los que tienen otros países del entorno.



En la misma línea, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de España y director corporativo y consejero de Iberia, Juan Cierco, reclamó la extensión de los ERTE al menos hasta final de año y pidió "no olvidar" a la conectividad aérea que sufre también una crisis de enorme magnitud. "La situación es crítica y las perspectivas no son nada alentadoras", alertó Cierco, quien aseguró que "muchas empresas están en una situación límite", Por ello, demandó al Ejecutivo que no revierta la reforma laboral.



También abundaron en la necesidad de prorrogar los ERTE los secretarios generales de las Federaciones de Servicios de UGT y CCOO, Miguel Ángel Cilleros y José María Martínez. El primero en intervenir fue Cilleros, quien dio la "bienvenida" al plan, aunque admitió que "para muchos no será lo ambicioso que todos entendíamos". "Lo importante es empezar a andar y tiempo tendremos para valorar su desarrollo", añadió antes de pedir que sea "dinámico".



En cuanto a los ERTE, afirmó que es "fundamental" para este sector que se prorroguen porque "la salvación del turismo pasa por los ERTE" y, por otro lado, advirtió de que "no habrá turismo de calidad, si no hay empleo de calidad". Por su parte, Martínez clamó también por la continuidad de los ERTE en sectores como el turismo, que por un problema de demanda tendrán trabajadores inactivos durante un largo periodo de tiempo. A este respecto, advirtió al Gobierno de que "un paro mayor de larga duración a largo plazo supondrá más costes que si evitamos la caída en este momento".