TUI sitúa a Baleares como destino preferente del turismo alemán para este verano

El corredor turístico creado entre Alemania y Baleares para traer turistas durante el estado de alarma ha tenido un efecto balsámico en las reservas del mercado alemán de cara al verano. "Aunque empiece tarde, Baleares tendrá una buena temporada de verano y seguirá siendo el destino preferente de los alemanes", remarcó Sebastian Ebel, consejero delegado de la división de hoteles de TUI durante la presentación del plan piloto, que durará 15 días y que traerá 10.900 viajeros en 47 vuelos a Palma, Ibiza y Menorca. Esta mañana han llegado al aeropuerto de Palma de Mallorca los dos primeros vuelos, ambos operados por Tuifly.

Frente al pesimismo de hace tan solo unas semanas (un informe de Turespaña alertaba de que no habría turismo aleman y se perderían dos millones de viajeros entre julio y agosto), el optimismo se ha disparado por la respuesta del turismo alemán ante el plan piloto. "Aún hay muchos países cerrados y hemos comprobado como han crecido las reservas a Mallorca, que en la actualidad reúne todos los requisitos para ser considerado un destino seguro. Grecia ya ha abierto y Chipre y Portugal están más lejos. Todos tendrán buena acogida, pero no como la de Balerares", ha remarcado Ebel. "Esperamos tener una temporada muy buena y esperamos que podamos prolongarla hasta final de año".

El directivo de TUI ha recalcado que esta experiencia piloto ha sido una campaña publicitaria impagable y que ha generado mucho impacto de Baleares en Alemania. "He escuchado a muchos clientes que están ilusionados con sus vacaciones en Baleares. Ahora es decisivo que funcionen los protocolos de seguridad". Ebel ha destacado que hace unas semanas las reservas para viajar al norte de Europa estaban paradas y ahora han crecido con fuerza. "Me puedo imaginar lo mismo para Baleares. No me soprendería tener unos altos niveles de ocupación de turistas procedentes de Europa Central". Preguntado sobre la posibilidad de incrementar la programación de vuelos a Baleares ante la demanda señaló que actuarán en función de la demanda. "En siete u ocho días podemos cambiar nuestro programa de vuelo. Estoy convencido que la demanda de vuelos a Baleare crecerá y podremos ampliar nuestra oferta".

En la rueda de prensa también ha participado la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que ha destacado que la prioridad será alargar la temporada alta para recuperar parte del tiempo perdido. "Perdimos marzo, abril y mayo. Hoy abrimos y si podemos vamos a tratar de alargar hasta diciembre. Baleares es un sitio seguro y un destino muy adecuado para el tuirsmo familiar y responsable", ha recalcado. Armengol resaltó que la reapertura de las fronteras de España, adelantada al 21 de junio, acortará ese plan piloto a una semana y a un contingente de 1.500 viajeros. "Esos turistas controlados nos permitirán hacer pruebas y nos posiciona como el primer destino seguro de Europa. El plan piloto no desaparece, sino que coexiste con la llegada de viajeros del resto de países".