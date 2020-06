De Ficchy (Nissan Europa): "No hay alternativa viable para Barcelona"

“No vemos ninguna alternativa distinta de la del cierre y así pretendemos proceder. El proceso ya ha empezado”, ha asegurado el presidente de Nissan en Europa, Gianluca de Ficchy, cerrando todo el tipo de opciones para la continuidad de las plantas catalanas.

En una entrevista concedida a El País, De Ficchy afirma que no hay solución económica viable para mantener las factorías de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andre de la Barca. "He leído y escuchado los comentarios de los diferentes grupos de interés con la idea de ejercer presión para que se mantenga la actividad. Pero si no hay solución económica viable que se desprenda del estudio que hemos elaborado, no vemos cómo podemos encontrar una alternativa viable”, ha subrayado.

Además, ha aseverado que ningún tipo de presión podrá modificar el resultado del estudio de viabilidad realizado por la empresa, mientras que ha defendido que la estocada final a la planta de Zona Franca llegó con la decisión de Daimler de retirar la producción del pick up Mercedes-Benz Clase X a partir de mayo de este año.

Según Nissan, ni con la asignación de un nuevo vehículo a la planta catalana se hubiera logrado un porcentaje de producción escalado a las dimensiones de la instalación, con una capacidad de 200.000 vehículos al año.

"Seguirán abiertas bajo la enseña Nissan y con un futuro autónomo. No existe ninguna intención de detener la producción. Y no se van a transferir a Renault”, ha asegurado sobre los centros de Ávila y Cantabria.