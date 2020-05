Nissan cerrará la planta de Barcelona dejando en el limbo 3.000 empleos

Nissan cerrará su planta de la Zona Franca de Barcelona tras comunicar este miércoles la alianza que mantiene con Renault y Mitsubishi que la compañía nipona dejará atrás Europa para centrarse en China, Japón y Norteamérica.

Según publica El País, citando fuentes de la Administración y sindicales, el fabricante japonés hará oficial su decisión este jueves durante la presentación de su plan estratégico para los próximos tres años. No obstante, las Administraciones consideran que todavía hay tiempo para intentar negociar el futuro de la instalación.

Fuentes sindicales consultadas por CincoDías señalan que los comités de empresa han sido citados una hora antes de que Nissan presente el plan desde Japón. Tendrán una reunión telemática con el presidente de la marca en Europa, Gianluca de Ficchy. "Suponemos que la noticia que nos darán será esta, pero oficialmente no sabemos nada aún", aseguran.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo afirman que el departamento que dirige Reyes Maroto no ha recibido comunicación oficial por parte de la empresa sobre el futuro de la factoría catalana.

La fábrica de Zona Franca emplea directamente a unos 2.800 trabajadores. La multinacional japonesa cuenta además con otras cuatro plantas en Cataluña: Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca, El Prat de Llobregat y el puerto de Barcelona. Entre todas suman unos 3.200 empleos directos y más de 20.000 indirectos.

El cierre de la fábrica se enmarca dentro del plan de reestructuración que el fabricante nipón desarrollará durante los próximos tres años para volver a la competitividad. Planea despedir a 20.000 personas (el 15% de su plantilla) en todo el mundo y recortar 2.800 millones de dólares (2.600 millones de euros) al año en costes fijos ante la caída de las ventas provocada por el Covid-19 y tras años de bajadas en el beneficio y baja rentabilidad.

También prevé acometer una reducción de su capacidad de producción del 20% hasta el año fiscal que finaliza en marzo de 2023. Actualmente, ensambla alrededor de siete millones de vehículos por año, con 55.000 unidades el año pasado en España, lo que supone el 10% de su fabricación europea. La compañía también dará cuenta de sus resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019/2020 (de abril de 2019 a marzo de 2020), que arrojan unas pérdidas de 95.000 millones de yenes (800 millones de euros).

La planta de Zona Franca, la única de Nissan en la UE tras la salida de Reino Unido, trabaja desde hace tiempo por debajo del 30% de su capacidad y, una vez concluya mayo, estaba previsto que dejara de fabricar el pick up Clase X de Mercedes-Benz. El año pasado también sufrió un ERE con 600 personas y no ha recibido alternativas tras la pérdidas de modelos.

El centro reanudó la actividad el 4 de mayo tras siete semanas de parón por el coronavirus para atender los pedidos que tenía comprometidos con Daimler, pero tan solo dos días después detuvo la producción por la falta de piezas como consecuencia de la huelga indefinida iniciada en Montcada i Reixac.

Nissan dejó de producir los modelos Pulsar y NV200 de pasajeros (Evalia) en su planta de Barcelona a partir de mediados de 2018 y el año pasado perdió la versión diésel de la furgoneta NV200. Tras quedarse sin el Clase X (a partir de mayo), le quedan el Nissan Navara y el Renault Alaskan, más la variante eléctrica de la NV200. Si se confirma la noticia, será la segunda planta de coches que cierra en España tras la de de Santana en Linares (Jaén) en 2011.

Nissan dejará atrás Europa

Este mismo miércoles la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi ha presentado su programa conjunto a medio plazo para afrontar la crisis del sector de la automoción derivada de la pandemia de coronavirus. Bajo su nuevo esquema, Nissan liderará en China, Norteamérica y Japón; Renault, en Europa, Rusia, Sudamérica y África del Norte, y Mitsubishi, en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) y Oceanía.

Además, con su nuevo modelo cooperativo de negocio "líder-seguidor", la alianza franconipona busca potenciar la competitividad y la rentabilidad de las tres empresas, gracias a una reducción de las inversiones de hasta un 40% por modelo y que los beneficios se sumen a las sinergias que ya tienen hoy.

El Gobierno ya ha advertido a Nissan de que el cierre de la factoría catalana le costará más de 1.000 millones de euros, frente a los 300 que contempla el plan de inversiones propuesto por el Ejecutivo en conjunto con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

"El cierre no le va a salir más barato a Nissan. Cerrar en Barcelona le va a costar más de 1.000 millones de euros. Además, no se va a encontrar una actitud fácil ni pacífica de las Administraciones ante el cierre. Decida lo que decida, vamos a trabajar en la línea constructiva de inversiones. Económicamente no tendría sentido, es más barato invertir que marcharse”, avisó este lunes el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco.

Unos 100 trabajadores de Nissan se han concentrado este miércoles en la capital catalana ante la sede de la Unión Europea y el consulado de Japón de forma simultánea para reclamar un plan de futuro para las plantas de la compañía en Cataluña.