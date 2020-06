Blackstone se queda con los terrenos de Sergio Ramos en Los Berrocales por impago

El fondo estadounidense Blackstone se ha quedado con los terrenos en los que el futbolista Sergio Ramos había realizado su mayor inversión inmobiliaria, en la macrooperación urbanística de Los Berrocales de Madrid, donde se prevén levantar alrededor de 22.000 viviendas. El jugador del Real Madrid invirtió a través de la sociedad Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB), una compañía que ha traspasado en marzo el suelo a Blackstone a cambio de cancelar la deuda impagada, según confirman fuentes cercanas a la operación.

Ramos invirtió en 2011 en la compañía DILB, comprando a Grupo Lar el 51% de esa empresa, de la que el futbolista controla 49,99% y su padre José María Ramos un 1%. El resto corresponde al grupo de supermercados Eroski. La sociedad controlada por Ramos se hacía de esta forma con cerca de 500.000 metros cuadrados en ese entorno, concretamente en una gran finca conocida como La Fortuna.

Sin embargo, el negocio para esa empresa no fluyó debido al retraso en los planes urbanísticos municipales para el nuevo barrio, dentro de lo que se conoce como la Estrategia del Sureste, donde deberían construirse más de 100.000 viviendas. Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales tenía un préstamo hipotecario inicial de 35 millones de euros concedidos por el ya desaparecido Banco Pastor, que recayó en la órbita del Popular y más tarde en el Santander. Finalmente, ese crédito impagado fue traspasado en un 51% a Blackstone dentro de la gigantesca cartera de préstamos dudosos que la entidad presidida por Ana Botín bautizó como proyecto Quasar.

Canvives, el nuevo dueño

En la práctica, todos esos créditos morosos y activos inmobiliarios adjudicados quedaron gestionados por Blackstone a través de su servicer Aliseda, también en el caso de la empresa de Ramos. Y es Aliseda la que ha llegado a un acuerdo con la inmobiliaria del jugador del Real Madrid para quedarse con los terrenos a cambio de cancelar la deuda, como revelan varias fuentes conocedoras de la operación. Concretamente, el nuevo dueño de esos terrenos es una sociedad filial del fondo estadounidense y de Santander llamada Inversiones Inmobiliarias Canvives, según se desvela en las escrituras y tal como consta entre los demás propietarios de Los Berrocales.

No obstante, desde el entorno de la inmobiliaria del jugador blanco rechazan que haya habido dación en pago, ya que aseguran que la compañía pagó el crédito a Santander y posteriormente vendió el suelo a cuatro inmobiliarias. Este diario ha contactado con esas cuatro empresas, que han negado categóricamente la versión del futbolista aclarando que no han comprado a la compañía de Ramos su parte de la finca de La Fortuna. DILB no ha facilitado ningún documento de compraventa que acredite su relato.

Anteriormente a quedarse sin el terreno, DILB sí hizo una operación con tres promotoras, Aedas Homes, Kronos y Vía Célere para vender un derecho de retracto sobre el resto de la finca de La Fortuna, ya que las citadas empresas tenían interés en quedarse con la parte que no era de Ramos y Eroski, pero necesitaban que el jugador no pujara por los suelos debido a que contaba con la ventaja del retracto. Así que a cambio de que no ofertara, se le indemnizó con más terrenos. De hecho, desde el entorno del jugador se explica que todavía controlan una pequeña parte de fincas en Los Berrocales.

Ramos participa en DILB mediante su empresa Sermos 32, con la que realiza gran parte de sus inversiones. Como publicó este diario, el capitán del Real Madrid ha aportado 33,6 millones en cuatro ejercicios, los que transcurren de 2015 a 2018, en inversiones inmobiliarias y empresariales.