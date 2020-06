Nissan dice que su planta de Sunderland es "insostenible" sin acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido

Nissan ha asegurado que su planta de Sunderland será "insostenible" si el Reino Unido no llega a un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) antes de que termine el periodo de transición para el Brexit a finales de año.

Así lo ha afirmado este miércoles el responsable de operaciones de Nissan, Ashwani Gupta, en declaraciones a la cadena BBC. Ha resaltado que el bloque comunitario es el mercado más importante para la factoría, con una fuerza laboral de 7.000 personas.

Gupta ha señalado que el compromiso de Nissan de mantener la planta no podrá mantenerse si se imponen aranceles y no hay un mercado de acceso libre.

El Reino Unido, que salió oficialmente de la UE el pasado 31 de enero, y el bloque de los 27 negocian actualmente un acuerdo comercial que debe regir la futura relación bilateral una vez que termine el periodo de transición el 31 de diciembre.

La advertencia del fabricante nipón llega pocos días después de que la compañía anunciara que cerrará las tres plantas que opera en Barcelona, una medida que dejará a más de 3.000 personas sin empleo y afectará a unos 25.000 puestos de trabajo indirectos.

El cierre en Cataluña se enmarca dentro del plan de reestructuración que el grupo japonés desarrollará durante los próximos tres años para volver a la competitividad. Planea ahorrar 300.000 millones de yenes (unos 2.530 millones de euros) ante la caída de las ventas provocada por el Covid-19 y tras años de bajadas en el beneficio y baja rentabilidad. Asimismo, reducirá un 20% el número de modelos de su gama de producto, pasando de 69 a 55.

Además, bajo la alianza que mantiene con Renault y Mitsubishi, Nissan dejará atrás Europa y será la marca de referencia en China, Norteamérica y Japón.

"Sabéis que nosotros somos el fabricante de automóviles número uno en el Reino Unido y queremos seguir. Estamos comprometidos. Dicho esto, si no tenemos las actuales tarifas, no es nuestra intención pero el negocio no será sostenible. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender", ha insistido el directivo.

Nissan ha invertido en Sunderland más de 4.000 millones de libras (4.720 millones de euros) y es su fábrica más grande fuera de Japón. Tiene una capacidad de producción de 600.000 vehículos al año, pero en 2019 fabricó 350.000 unidades de los modelos Qashqai, Juke y el eléctrico Leaf.