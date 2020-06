El autopilot de un Tesla Model 3 choca contra un camión a plena luz del día

Todos los meses traemos noticias sobre cómo el sistema que decide cada acción que lleva a cabo el modo autopilot de los Tesla se va refinando con nuevos logros que le permiten identificar todo lo que ocurre en la carretera. Un cono por obras, un semáforo en medio de una calle y hasta los peatones, que son identificados y esquivados como debe ser.

Por lo que estas imágenes que han aparecido sobre un accidente en Taiwán parecen inexplicables porque se puede comprobar cómo un Tesla Model 3, que circula por el carril más rápido, no levanta el pie del acelerador hasta que se empotra contra un camión que está volcado en la vía y ocupando dos carriles. Así al menos lo han declarado los protagonistas, que afirman que el coche eléctrico estaba circulando con el sistema de autopilot en ese momento.

Choca sin dudarlo

Si hacéis un repaso a las imágenes, podéis ver claramente cómo el vehículo no es capaz de ver en ningún momento el obstáculo que tiene justo delante. No se sabe si será una cuestión de tamaño, o de forma y color, que el ordenador que gestiona la autoconducción no solo no aminora la marcha o busca cambiar de carril, sino que termina deteniéndose solo tras la colisión.

Por suerte, la zona contra la que choca es la de carga, que parece ser un recubrimiento bastante fino y delgado, quebradizo, lo que habría aliviado el impacto bastante. De todas formas, es curioso ver cómo el que parece el conductor de la camioneta, que está de pie en el andén, ve venir el coche y no da crédito de que no reduzca su velocidad en ningún momento. Solo en los instantes previos al impacto, se aprecia que el conductor del Tesla toma el mando y frena todo lo que puede, por el humo blanco que sale de sus ruedas.

Resultan extrañas las circunstancias que han rodeado a este accidente y los ingenieros de la compañía tendrán que investigar lo ocurrido para comprender cómo su vehículo no fue capaz de detectar un obstáculo tan grande, cruzado en mitad de la carretera y ocupando dos carriles enteros. Que no fuera incapaz de detectarlo a plena luz del día y sin un solo impedimento meteorológico adverso. El día más claro no podía ser, por lo que permitía una visión de largo alcance de muchísimos metros.

Sin duda, acontecimientos como este son un revés para esas intenciones de Elon Musk que, desde el año pasado, está empeñado en llevar la conducción autónoma completa a sus vehículos. ¿Os fiaríais de ella viendo imágenes como estas?