Tesla recorta por sorpresa el precio de sus Model 3, S y X, ¿sabes dónde?

No sería de extrañar que esta noticia de la rebaja en los precios de muchos modelos de Tesla tenga que ver con la crisis del coronavirus, y que no se trate de una reducción permanente sino de un movimiento para reducir el stock que durante dos meses ha estado parado en los concesionarios. Pero lo cierto es que si la excusa del coste te impedía adquirir uno, ahora mismo ya no tienes una barrera que te lo impida.

Bueno sí, hay una, y es que esta rebaja en los precios se ha producido repentinamente en dos mercados en los que Tesla está presente: EE.UU. y China. No se sabe si en las próximas fechas veremos algo parecido en España donde, acabamos de comprobarlo, las cosas se mantienen tal cual estaban hace tres meses, pero estaremos muy atentos a cualquier movimiento que nos permita pensar que también podremos aprovecharnos de una rebaja parecida.

El Model 3, más barato imposible

Ciertamente es una buena noticia contar con un Model 3 a este precio porque tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo debajo, por 37.900 dólares os podréis hacer con uno. Dos mil menos que hace unos días donde rozaba los 40.000. Estamos hablando de que el coche más vendido de los de Elon Musk se sitúa en el rango de los 34.150 euros (al cambio), lo que le hace convertirse en una alternativa más que posible para ser nuestro próximo vehículo eléctrico.

Un Tesla Model 3 con su precio rebajado.

Y el Model 3 no es el único que ha visto reducido su precio. En realidad lo han hecho todos menos el nuevo Model Y que, por razones obvias de novedad, no ha tocado su coste aun a pesar de la crisis de la Covid-19. Así por ejemplo, el modelo S tiene un recorte mucho más grande ya que la rebaja se sitúa en los 5.000 dólares, pasando de los 79.990 a los 74.990 dólares. Es decir, unos 67.580 euros al cambio que le van haciendo, poquito a poco, un pelín más accesible para nuestros bolsillos. Pero solo un pelín.

Igual ocurre con el fastuoso Model X de puertas de gaviota, que también ha visto reducido su precio aunque en las cantidades que se mueve apenas lo notaremos. Se trata de otro recorte como el del modelo S, que reduce sus precio de partida en 5.000 dólares, quedándose en los 79.990, es decir, unos 72.100 euros al cambio.

De todas formas, aunque en España los precios se recorten como en EE.UU., seguiremos lejos de ellos por esa manía que tienen algunas compañías (como Apple) de no hacer una conversión 1:1 entre los dólares y los euros, sino otra mucho más lesiva para los usuarios de nuestro país, por lo que ver un Model 3 rayando en los 35.000 euros se nos antoja imposible ahora mismo. Recordad que la configuración más básica cuesta en la web española del fabricante 49.000 euros, es decir, 54.350 dólares al cambio: unos 17.000 más que el precio del mismo coche en el mismo site de los norteamericanos.