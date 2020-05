El número de muertos por coronavirus cae un 26% hasta 102

España registra 102 muertos en las últimas 24 horas, lo que supone un descenso del 26%, respecto a los 138 del viernes. El dato es uno de los más bajos de toda la serie suministrada por el Ministerio de Sanidad. El número de contagios también baja a 539 desde 549.

El número de personas hospitalizadas, según los datos comunicados hasta ayer a las nueve d ela noche, asciende a 258, con un total de 124.450. De estos, 11.463 que han necesitado UCI (10 nuevos). El número acumulado de fallecidos es de 27.563. El número de personas que ha superado la enfermedad se ha incrementado en 1.663 nuevos con un total de 146.446.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, asegura que el número de nuevos contagios se debe a un aumento de las pruebas de diagnóstico y ha asegurado que esa alza en el número de test hubiera hecho presagiar un mayor aumento.

Este miércoles, el Ministerio de Sanidad presentó los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que realiza desde finales de abril. Según las primeras conclusiones, solo un 5% de la población ha pasado la enfermedad del Covid-19, datos que, según Simón, no han sorprendido a los expertos. "Hay un 95% de personas que no han pasado la enfermedad, frente al 5% que están inmunizados, por lo que la inmunidad de rebaño no es un indicador y los datos corroboran que las medidas que se estaban tomando son las correctas". Según los expertos, cuando un 60% de la población ha sufrido la enfermedad y desarrollado anticuerpos, el virus no tiene posibilidad de seguir infectando y desaparece. Así se produce la inmunidad de grupo o de rebaño.

Según Simón, el estudio arroja importante variaciones entre comunidades autónomas, las provincias más afectadas, como Soria, multiplican por cinco los casos de las regiones menos afectadas, como La Rioja, foco inicial de la enfermedad y con muchos menos casos que las regiones colindantes. El experto ha explicado las razones de los buenos resultados de la región riojana. "Los datos son espectaculares, no porque la tasa sea más baja que el País Vasco o Aragón. La Rioja ha sido la comunidad con la mayor incidencia de toda España, que la cifra sea menor significa que sus sistemas de detección han funcionado muy bien". En ninguna provincia, repite, la inmunidad protege de un rebrote de la enfermedad.

El estudio ha desvelado que hay alrededor del 25% de casos asintomáticos. "No tenemos muy claro todavía cual es el rol de las personas asintomáticas, sobre la capacidad de transmisión de los enfermos que nunca van a desarrollar síntomas. Lo cierto es que no podemos cuantificarlo todavía. Además, las personas inmunes no están homogéneamente distribuidas por el territorio", ha explicado el doctor.

Este viernes, el Ministerio de Sanidad comunicará qué provincias están preparadas para pasar a la siguiente fase el lunes. Este jueves es el turno para que la Comunidad de Madrid, la Valenciana y Cataluña se reúnen con el Ejecutivo central para discutir sus propuestas de desescalada.

En el caso del gobierno regional madrileño, cuya proposición fue rechazada de pleno la semana pasada, volverá a intentar pasar su provincia íntegramente a la fase 1 sin excepciones. De cara a la desescalada, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, decidió distribuir mascarillas gratuitas que se publicitaron como FPP2. Esta decisión ha suscitado polémica desde el primer momento que se puso en marcha. Ni los expertos de Salud Pública ni el Ministerio de Consumo las recomiendan para la población general, sino para los profesionales sanitarios en contacto con el virus. Además, según ha admitido la propia Comunidad, ni son FPP2 -son KN95, el equivalente chino al europeo FPP2- ni están homologadas por la normativa europea, pese a que así lo señala su etiquetado. Desde este jueves, además, las farmacias de la Comunidad de Madrid no reparten mascarillas a los niños menores de cuatro años, tras solicitarlo los coordinadores de pediatría de atención primaria

La Comunidad Valenciana, por su parte, intentará avanzar de fase a las 14 áreas sanitarias que el Ejecutivo decidió mantener en la fase 0 con dos excepciones: prohibir los encuentros de hasta 10 personas en la zona de La Ribera y la celebración de actos culturales en espacios abiertos en todo su territorio.

Cataluña continúa apostando por una desescalada gradual. Su propuesta incluye que solo las regiones sanitarias de Lleida, Girona y la Catalunya Central se unan a la fase 1 en la ya se encuentran las tres áreas sanitarias menos pobladas de Tarragona y el Pirineo de Lleida. La Generalitat deja fuera a Barcelona y su área metropolitana aunque pedirá que se puedan flexibilizar algunas medidas como acudir a los comercios sin cita previa. Alba Vergés, consejera de Salud, ha anunciado que aún estudia con los municipios de las regiones que quedarán en fase 0 algunos cambios como la desescalada de los menos poblados o permitir alguna actividad.