NH abandona República Dominicana tras doce años de actividad

NH sale definitivamente de República Dominicana, un mercado al que llegó en 2008 y en el que la presencia de los hoteles españoles es muy significativa, con grandes instalaciones con una media de 500 habitaciones. Meliá tiene siete hoteles y concentra el 20% del valor inmobiliario de la compañía en ese destino tras invertir 150 millones de euros en los últimos cinco años. Iberostar tiene siete, Barceló seis y Riu cinco. Pero quién se lleva la palma es el Grupo Piñero, ya que es la compañía con más hoteles en propiedad en ese destino, con 14 inmuebles y 7.100 habitaciones.

En la información correspondiente a los resultados del primer trimestre, la hotelera dirigida por Ramón Aragones confirmó que había procedido a rescindir el contrato que le vinculaba con los seis hoteles que tenía en la República Dominicana, que sumaban 2.503 habitaciones. Fuentes de la hotelera, sin embargo, diferencian la situación de NH de las del resto de hoteleras españolas, con la mayoría de inmuebles en propiedad y fuertes inversiones acometidas en renovar su planta hotelera, como en el caso de Meliá o Piñero.

NH entró en 2008 de la mano de la estadounidense AM Resorts y tenía firmado en el primer trimestre de 2020 un contrato de gestión para seis hoteles (cinco de ellos comercializados con otras marcas y uno con NH). AM Resorts, integrada dentro del gigante Apple Leisure Group, se encargaba la comercialización de las habitaciones y NH operaba los establecimientos, labor por la que cobraba una comisión. El contrato vencía a finales de marzo y se optó por no renovarlo. Desde NH aseguran que esa es la razón de la salida y la desvinculan de los problemas que vivieron otras grandes cadenas en República Dominicana y que penalizaron sus resultados en 2019.

Todo comenzó con la muerte de seis turistas estadounidenses que se alojaban en hoteles en República Dominicana entre el verano de 2018 y 2019. La investigación llevada a cabo por el Ejecutivo de EE UU se cerró sin ninguna conclusión al respecto, pero se empezó a correr un bulo que caló entre el turismo estadounidense, que supone un tercio del que visita República Dominicana. Esa noticia falsa apuntaba a que las muertes se habían producido como consecuencia de un envenenamiento en el hotel donde se alojaban. Desde ese momento, las llegadas desde EE UU se desplomaron, pese a los esfuerzos por desmentirlo de las hoteleras, y eso tuvo un impacto en las cuentas de las hoteleras en 2019.

Lo que ninguna de ellas intuía es que tres meses después vendría la mayor crisis que ha vivido el turismo mundial en su historia como consecuencia del coronavirus. La Organización Mundial de Turismo prevé que se podrían llegar a perder hasta 1.000 millones de viajes en 2020, lo que rebajaría la cifra final hasta los 400 millones de turistas, a niveles de 1990.

La fotografía de los activos de NH en Latinoamérica a 31 de marzo muestra que cuenta con 57 hoteles y 7.569 habitaciones, con una presencia relevante en tres mercados, donde centrará su crecimiento. El más importante es México, con 18 inmuebles (un 31,5% del total) y 2.814 habitaciones (un 36,7%). Le sigue Argentina, con 15 hoteles y 2.144 habitaciones, y Colombia, con 13 hoteles y 1.355 habitaciones.