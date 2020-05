Bruselas aconseja el distanciamiento a bordo de los aviones, pero no limita de momento el pasaje

La guía de recomendaciones de la Comisión Europea para la desescalada en las restricciones al turismo y el transporte de viajeros, que se da a conocer en la jornada de hoy, deja en el aire aún la posible limitación del pasaje de los aviones para garantizar el distanciamiento entre viajeros.

Bruselas aconseja ese distanciamiento siempre que sea posible, además del uso de mascarillas y diversas medidas de higiene y desinfección en los aviones. También reclama que las aerolíneas restrinjan al máximo la interacción entre personas a bordo, y exige sistemas de filtrado de aire en las cabinas. Pero seguirá analizando los posibles recortes de aforo, u otras medidas adicionales, junto a la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

"Las directrices presentan una serie de recomendaciones, como la necesidad de limitar el contacto entre los pasajeros y las tripulaciones, y entre los propios pasajeros, reduciendo, cuando sea factible, la densidad de viajeros", explican fuentes oficiales.

Respecto a otro punto que afecta de lleno a las aerolíneas, la Comisión Europea ha decidido blindar el derecho de devolución en efectivo de los billetes de vuelos cancelados. Las aerolíneas vienen demandando la posibilidad única de que las reservas sean canjeadas por vouchers o bonos de viaje para blindar su liquidez, pero Bruselas fija este modelo como una posibilidad o alternativa al reembolso en efectivo. Las compañías llevan semanas temiendo por su caja en un escenario de nulos ingresos y decenas de miles de reclamaciones por parte de los viajeros que han visto suspendidos sus vuelos.

Atención a las cuarentenas



Respecto a la polémica suscitada por las cuarentenas a viajeros de otros países, la CE apunta que "el principio de no discriminación es de particular importancia". La Comisión ha señalado que cuando un Estado miembro permita viajar dentro de su territorio, "debe hacerlo de manera no discriminatoria, permitiendo viajar desde todas las áreas, regiones o países de la UE con condiciones epidemiológicas similares".



El paquete de recomendaciones presentado por la CE incluye una estrategia general hacia la recuperación en 2020 y más allá; un enfoque común para restaurar la libre circulación y levantar las restricciones en las fronteras internas de la UE de manera gradual y coordinada, así como el marco para apoyar el restablecimiento gradual del transporte al tiempo que garantiza la seguridad de los pasajeros y el personal. También se ofrece la citada recomendación para hacer que los bonos de viaje sean una alternativa atractiva al reembolso en efectivo para los consumidores, y criterios para restaurar las actividades turísticas de manera segura y gradual y para desarrollar protocolos de salud para establecimientos hoteleros como hoteles.

La CE exige coordinación entre los Estados miembros de la UE a la luz a la hora de restablecer las conexiones de forma gradual entre ellos.

La actividad turística, relacionada la capacidad del sistema sanitario

Sobre los criterios para restaurar la actividad hotelera u otros establecimientos como restaurantes, bares y cafeterías, la CE establece un marco común y desarrolla protocolos de salud para los establecimientos e incluso para el uso de las playas.

Entre los criterios para permitir la reapertura figuran que exista suficiente capacidad de los sistemas de salud para la población local y los turistas; capacidad de vigilancia y rastreo de contactos para evitar la propagación del Covid-19