El reto de exportar en un mundo sin ferias ni viajes

Carlos Otiniano Pulido

China, donde se originó la pandemia, dio por controlado el brote el 12 de marzo, dos días antes de que España decretase el estado de alarma, y empezó a relajar las medidas de confinamiento ese mismo mes. El cuarto mercado más importante de los exportadores españoles fuera de la UE (después de Reino Unido, Estados Unidos y Marruecos) es la única gran economía que no entrará en recesión este año, según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, analistas y exportadores ponen paños fríos a esta recuperación.

“Es cierto que China va a seguir registrando un crecimiento positivo, pero las previsiones indican una desaceleración de cinco puntos del PIB. China va a pasar de crecer por encima del 6% el año pasado a poco más del 1% este año. Eso representa una caída de la demanda enorme”, comentan desde la dirección de riesgo país de Cesce. “Además, aunque allí ya se están levantando las restricciones a la movilidad, lo que se está viendo es una reactivación solo parcial de la actividad productiva y una caída muy fuerte del consumo. Así, pues, teniendo en cuenta que siempre ha sido un mercado en el que es muy complicado entrar, no parece que este sea el momento más propicio”, agregan.

"Ciertamente, la economía asiática ha recuperado su ritmo de producción y está experimentando una reactivación de su demanda interna, lo cual contribuirá a fomentar la fluidez en los intercambios comerciales. No obstante, habrá que monitorizar el comportamiento de su moneda y de las medidas microeconómicas que adopten para incentivar su consumo interno", sostiene María Begoña Llamazares, de Sernauto.

Ángel Villafranca, de la Interprofesional del Vino (OIVE), confirma que el flujo comercial con este país no se ha restablecido del todo aún. “Es cierto que han empezado a pedir volumen, pero no se ha normalizado, no llegan suficientes contenedores con mercancía china que podamos devolver con carga española. Los que tenían que venir no lo hacían y cuando ya podían hacerlo aquí recién empezaba la crisis”, explica. Recuerda, además, que no es lo mismo enviar un camión a Alemana, que tarda 48 horas, que un contenedor por vía marítima a China, que tarda entre 35 y 45 días en llegar.

Al respecto, Rafael Pico Lapuente, de Asoliva, señala que el coste de los fletes se ha disparado por la falta de espacio disponible en los barcos. “Los buques de pasajeros, que también transportan mercancías, no están navegando, lo que está sobrecargando la capacidad de los buques de carga”, precisa. Aún así, en el caso específico del aceite de oliva, aclara que el bloqueo chino solo ha repercutido en los envíos a granel. En el primer trimestre del año, y debido al parón chino, los despachos de aceite a granel han caído un 15% a la zona de Asia Pacífico; sin embargo, los de envasado han crecido un 23%.

Pero para los productores agroalimentarios, China es la menor de las preocupaciones: la pandemia agravará un cuadro ya de por sí bastante complicado por los aranceles de Estados Unidos y la salida completa de Reino Unido de la UE, salvo sorpresa de último minuto, el 1 de enero de 2021. “Parece que el Brexit se nos ha olvidado, pero Reino Unido tiene una fecha de salida. Antes de final de año se debería de alcanzar un acuerdo comercial con la UE. Es importantísimo para nosotros que esas negociaciones llegen a buen puerto”, comenta Villafranca, quien recuerda que cuando el Brexit se concrete, Reino Unido se convertirá en el principal destino del vino español fuera de la UE.

En el caso del aceite de oliva, las represalias arancelarias de Donald Trump están obligando a las marcas nacionales a exportar al mercado americano aceite refinado en Portugal o Túnez, puesto que la medida penaliza específicamente al aceite producido con aceitunas españolas, independientemente de dónde se envase. A la espera de un arreglo entre Washington y Bruselas, esta estrategia es la única forma que han encontrado las marcas de no perder cuota en el mercado estadounidense.