El sector de los espirituosos acusa una pérdida de ventas del 70% por el cierre de los bares

El cierre de la hostelería y la restauración desde que se decretara el estado de alarma ha supuesto una pérdida del 70% de las ventas para el sector de las bebidas espirituosas, que no compensan los crecimientos experimentados en el consumo doméstico.

Estos, además, son mucho menos elevados de lo que distintos paneles de consumo han indicado en las últimas semanas, incluido del del Minsiterio de Agricultura. Este indicaba ayer un incremento del 117% para esta categoría entre el 20 y el 26 de abril respecto a la misma semana del año pasado. Kantar también reseñaba en uno de sus análisis incrementos en bebidas como la ginebra superiores al 100%.

"En el canal de alimentación [consumo doméstico] el incremento es de menos del 2%. Es lo único que se ha trasladado desde el canal hostelero", ha analizado este miércoles el director de la patronal del sector Espirituosos de España, Bosco Torremocha. Este ha pedido a Agricultura que rectifique los datos porque provocan confusión. "Las informaciones que dicen que las ventas de bebidas alcohólicas se han disparado no son reales, confunden a las administraciones y disipan la urgencia ante la toma de medidas necesarias para la supervivencia del sector y del empleo que generamos", ha afirmado, insistiendo en que "el volumen de ventas que se pierde en hostelería no se vende en alimentación".

Espirituosos España cifra en nueve millones los litros perdidos en los casi dos meses de cierre del canal hostelero, por 172.000 litros los vendidos de más en el consumo doméstico. Categorías como la ginebra han sufrido caídas del 11%, o el vodka del 15%. Torremocha hace una "llamada de auxilio" ante unos "datos desastrosos".

"El 80% de las empresas del sector son pymes. Tenemos tesorería para unas pocas semanas más y por eso es urgente que reabra la hostelería. La viabilidad está amenazada para el 100% de las compañías del sector", dice el portavoz de la patronal. Este ha tedallado que 2019 se cerró con una caída de las ventas del 3,5%, aunque reconoce que en enero y febrero había signos de cierta recuperación. "Ya no queda ni rastro de aquel escenario", apunta.

Este aboga por una "apertura segura" de la hostelería. Las distintas patronales, incluidas las princiaples, FIAB, Aecoc y Hostelería de España han dado forma a una guía para acometer esa reapertura, en la que rechazan el establecimiento de un aforo mínimo, sino que prefieren hablar de una distancia de seguridad de a partir de un metro como garantía para la salud de los clientes. "Esta sangría hay que pararla ya", ha dicho Torremocha, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía del verano, que llega a suponer el 40% del consumo total del año.

Este pide el aplazamiento del pago de los impuestos especiales que soportan las empresas de las bebidas espirituosas ante la parálisis de su negocio. "Estamos obligados a adelantar al Estado una recaudación de nuestros clientes que no se está dando". Espirituosos España tambien cree que la recuperación completa de la hostelería y del turismo no llegará ni siquiera en 2021. "No creemos en la recuperación en V de la economía porque estos dos sectores, que son fundamentales, no se van a recuperar en ese plazo".