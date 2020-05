Patronal y sindicatos lamentan el dato de paro e insisten en la importancia de los ERTE

Las principales patronales y sindicatos no esconden su preocupación por las consecuencias laborales de la pandemia de coronavirus, que el pasado mes aceleró la destrucción de empleo (282.891 nuevos parados registrados en el SEPE y un repunte del 8% de registrados en sus oficinas en abril). No obstante, unos y otros son conscientes de que los ERTE han actuado como un amortiguador que ha limitado los daños potenciales del Covid-19.

El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha subrayado esta mañana que aunque "las cifras del paro no son buenas", el hecho de que las empresas hayan hecho ERTE está ayudando a que no sean peores. De Mesa ha declarado a Ondacero que "no tiene ningún sentido" que las empresas que no están funcionando al 100% tengan a toda la plantilla trabajando.



Asimismo, De Mesa ha asegurado que están en plenas negociaciones en el Gobierno y ha reiterado que hay "muchísima preocupación en todos los sectores" por esta crisis económica. "Existe una línea muy fina entre causa mayor y causa justificada" de una empresa para permanecer cerrada o continuar con los ERTE.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril son "terribles". En su perfil de Twitter, el presidente de la federación ha dejado claro que o se apoya a las empresas o España "va camino del abismo laboral".

Respecto a la pérdida de afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ha apuntado que el dato de pérdida de 41.250 autónomos en un mes es "desolador". "Es la mayor pérdida de autónomos en un mes desde enero de 1983 y la segunda mayor caída de autónomos en un mes desde que hay registro", ha añadido.

Los sindicatos también han hecho una lectura de los datos. El secretario general de Comisiones Obreras ha destacado en su perfil de Twitter que los datos de paro y seguridad social de abril completan los "50 peores días de empleo en España", aunque también "ralentizan" la destrucción de empleo "en marzo". Según Unai Sordo, los ERTE han actuado como un mecanismo eficaz para retener el empleo.

También se ha pronunciado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que en declaraciones a TVE ha insistido en que los datos de abril son el reflejo de un mes en el que "paró la actividad del país". Álvarez, igual que la patronal, ha puesto el acento en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo: "La prolongación hasta que la pandemia remita me parece una cuestión fundamental".

El líder de UGT ha pedido al Gobierno "no escatimar en recursos en el proceso de deshibernación" de la economía, que también deben de venir por parte de las instituciones europeas, ha dicho Álvarez, que también ha asegurado que si mañana no se aprueba en el Congreso la prolongación del estado de alarma, una cuestión en el aire en la víspera de la votación, esto supondría "una absoluta irresponsabilidad" después del "sacrificio" de la población.