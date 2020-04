Las acciones de Meliá y Amrest (Tagliatella) avanzan con la vista puesta en la reapertura

Las acciones de Meliá y de Amrest recogen este miércoles cierto optimismo tras conocer que los negocios reabrirán, aunque con fuertes medidas de seguridad, a lo largo de mayo. La cadena hotelera encabeza las subidas en el Ibex 35 con un avance del 7% y Amrest, propietaria entre otras de La Tagliatella, despunta en el mercado continuo, donde escala hasta un 5,5%.

Las dos compañías forman parte del sector hostelero, uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus, cuyas medidas de contención en España les obligó a cerrar sus locales en marzo."El cierre de establecimientos podría ascender hasta el 30% (alrededor de 85.000 locales), precisa Hostelería de España (CEHE) horas después de conocerse el plan de desescalada del Gobierno.

Sin embargo, Meliá Hoteles logra un avance en Bolsa que no registraba desde hace 14 sesiones. La empresa que dirige Gabriel Escarrer ha perdido un 46% de su valor en lo que va de año, casi el doble que el Ibex, que baja en su conjunto un 27%. Ismael de la Cruz, analista de Investing.com, comenta acerca de Meliá que "no solo está sufriendo por el tema de la pandemia del coronavirus que lastra todo el sector del turismo y ocio, también tiene otros frentes como los destinos alternativos de Turquía y Egipto, el Brexit, la inseguridad en el Caribe. A ello se suma el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para su plantilla". De la Cruz lo tiene claro: con independencia de remontadas bursátiles como la de hoy, conviene, por el momento, no comprar acciones de la cadena hotelera. "El sector del turismo será seguramente de los últimos, por no decir el último, en salir del pozo, por lo que conviene tener paciencia y esperar", concluye.

También recurrió a un ERTE Amrest, la cadena de restauración propietaria, entre otros, de la firma La Tagliatella, que afecta al 65% de una de sus filiales en España. La compañía ha subido en Bolsa más de un 5,5% intradía, aunque modera las ganancias al entorno del 3%. La firma, con sus locales parados desde hace un mes por la pandemia, pierde en 2020 un 44% de su valor, porcentaje muy similar al de Meliá. Amrest canceló sus previsiones a finales de marzo y anticipó un impacto significativo del Covid-19 en su negocio.