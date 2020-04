Gilead cae en Bolsa al filtrarse datos sobre un ensayo fallido de su fármaco contra el coronavirus

Las acciones de Gilead bajaron ayer con fuerza en Wall Street, después de filtrarse datos sobre un ensayo clínico en China de su antiviral remdesivir, aplicado sobre casos graves de Covid-19. La empresa y el equipo científico participante en los ensayos aseguraron que el resumen filtrado no represententa los resultados. La OMS, que colabora en la coordinación de los esfuerzos mundiales para encontrar remedio a la pandemia, admitió que publicó los resultados de forma accidental en un sitio web.

Aunque el estudio fue rápidamente eliminado, ha sido publicado por la página especializada Stat y el diario FT, que considera el ensayo fallido. Según los datos, el compuesto no se ha podido asociar con a mejora de los pacientes: el 13,9% de los pacientes tratados con remdesivir murió, por un 12,8% de los tratados con los cuidados estándar.

Algunos proveedores de Gilead han caído con fuerza en los mercados asiáticos, si bien uno de ellos, Porton Pharma, ha declarado en a la autoridad bursátil que ha recibido confirmación de los pedidos de Gilead.

La semana pasada Gilead se disparó un 9,7% tras filtrarse datos en el sentido inverso, en este caso sobre un ensayo clínico en Chicago. La empresa también alertó en ese momento de que los resultados, publicados por una resvista médica, eran parciales.

"Eso no es correcto", ha asegurado a Bloomberg Frederick Hayden, un experto en enfermedades infecciosas que colabora con la firma. "Mi interpretación de los datos no es consistente con ese titular". Gilead, en una declaración, asegura que el resumen explica mal los resultados del estudio, detenido al no encontrar un número mínimo de pacientes, lo que resta solidez al resultado. "La tendencia de los datos sugiere un beneficio potencial para el remdesivir, particularmente entre pacientes tratados a tiempo", añadió Gilead. La compañía dijo que los datos completos se someterán a revisión y publicación.

El estudio en cuestión fue uno de los dos ensayos principales en China de remdesivir, y se centró en los pacientes con casos graves de Covid-19. Aspiraba a tener 450 pacientes, pero no alcanzó la mitad de esa cifra según el confinamiento redujo el ritmo de contagios.

Actualmente no hay tratamientos aprobados contra el coronavirus, una enfermedad altamente contagiosa que ha infectado a más de dos millones de personas en poco más de cuatro meses y provocado el confinamiento de buena parte de la población mundial.

En España se está usando remdesivir para tratar pacientes con coronavirus en ocho hospitales: La Paz, Alcalá de Henares, Ramón y Cajal y 12 de Octubre, en Madrid; el Clínic y el Vall d’Hebrón, en Cataluña; el Hospital de Cruces, en País Vasco, y el Carlos Haya, en Andalucía.