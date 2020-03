Coronavirus: ¿el fin de autónomos y pymes sin digitalizar?

A pesar de que el 98% de los consumidores consideran que tener una página web es imprescindible, según el último informe de digitalización elaborado por GoDaddy, solo el 48% de las empresas cuentan con una. La digitalización de las empresas es fundamental para su desarrollo y crecimiento. Vivimos en un mundo hiperconectado y globalizado, donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en la cotidianidad pero, sobre todo, en los procesos empresariales. Sin embargo, hay muchas empresas que todavía no están adaptadas a la situación actual. Especialmente los pequeños negocios, autónomos y emprendedores son los que menos se han amoldado a la era digital. Los pequeños negocios son los que menos soluciones digitales han implantado. “La falta de recursos económicos, conocimientos técnicos o tiempo son las barreras más comunes que impiden la digitalización”, apunta Lola Puerta, directora general de GoDaddy para el sur de Europa, como razones principales para ello.

La digitalización no es una opción

La falta de digitalización de las empresas implica tener que renunciar a aprovechar las oportunidades. Es decir, si, por ejemplo, una tienda física vende también online tiene una gran oportunidad para ampliar su negocio. Encontrará nuevos clientes potenciales y abrirá nuevos mercados. Por tanto, la empresa crecerá, facturará más, y necesitará más empleados. En definitiva, mejorará la economía de la empresa, que, a su vez, repercutirá a nivel global. Pero es que, además, “una empresa sin web podría perder el 25% de sus ventas”, asegura Puerta. Digitalizarse no es opcional, porque ya no se trata de no ganar, sino de perder.

La digitalización en tiempos del coronavirus

Pero encima en momentos como el que estamos viviendo, ¿cómo puede una pyme seguir con su negocio si no está digitalizada? ¿Qué va a ser de estas empresas durante la crisis del coronavirus? ¿Y si una empresa no está digitalizada y ahora se ve obligada a cerrar por las medidas impuestas por el gobierno? ¿Cómo deben enfrentarse a esta nueva situación? La mayoría de las empresas minoristas están obligadas a cerrar durante el estado de alarma, son las correspondientes pérdidas que eso supone. “Tener una página web empezar a vender online, puede ser un salvavidas”, ha querido subrayar la directora general de GoDaddy.

Por el contrario, aquellos autónomos o pequeñas y medianas empresas que a día de hoy no se haya digitalizado, se encontrarán con un negocio mermado. “No contarán con las herramientas necesarias para mantener su empresa activa y funcionando con “normalidad””, por lo que tendrán pérdidas económicas. Por el contrario, aquellos negocios que siguen trabajando “100% online y que siguen siendo necesarios, sin duda podrán salir airosos de la situación”.

Consejos para autónomos y pymes sin digitalizar

Por tanto, aquellos autónomos o empresarios al frente de pequeños negocios deberían plantearse dar el paso a digitalizar su empresa con el fin de que el impacto negativo de la crisis del coronavirus se minimice lo máximo posible. Crear una página web con comercio electrónico debería ser el primer paso a dar. Poder ofrecer los productos o servicios por la vía telemática sería una de las soluciones para que el negocio pueda sobrevivir.

Es momento de adaptarse. La digitalización ya era necesaria para cualquier empresa, pero la llegada del Covid-19 ha convertido en imprescindible tener plataformas online para poder continuar generando negocio. Clases virtuales, videoconferencias, compras online, servicios de informática, etc. La vida de algunas empresas puede seguir gracias a la conectividad. Por ello, la digitalización puede ser la solución para que los pequeños negocios superen esta crisis, evitando así, el cierre de muchos de ellos.

En este sentido, el gobierno ha puesto en marcha el plan Acelera. Se trata de una serie de medidas con el fin de acelerar el proceso de digitalización de pymes y autónomos. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado, junto a empresas privadas, una iniciativa para asesorar y formar en digitalización a pymes a corto y medio plazo. Las propuestas pueden consultarse en la web oficial del Ministerio.

Estrategia de marketing para las pymes durante el estado de alarma

Por su parte, aquellas empresas que ya tengan su presencia en la red también tienen acciones que poner en marcha para que su negocio no se vea debilitado. Es la ocasión perfecta para optimizar todos los recursos con los que cuente. El mundo está hiperconectado, pero desde que comenzó el confinamiento, los datos consumidos se han multiplicado. Se busca más por internet, la única manera de adquirir ciertos artículos es a través de este canal, tenemos más tiempo para conectarnos, etc. Por tanto, las herramientas de marketing online deben estar más vivas que nunca. Redes sociales, estrategias SEO o e-mail marketing son algunas de las acciones más recomendadas para llevar a cabo.

Igualmente, desde GoDaddy recomiendan continuar prestando “una atención detallada y personalizada a través de canales como el correo electrónico o de manera telefónica”. De esta manera, se consigue seguir en contacto con el consumidor y generar buena imagen de marca de cara a los potenciales clientes.