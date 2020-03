La demanda de plataformas para celebrar eventos virtuales se dispara con el Covid-19

La cancelación de múltiples eventos en todo el mundo, como el Mobile World Congress de Barcelona, la feria del videojuego E3 o las conferencias de desarrolladores de Facebook, Apple y Google, por el coronavirus está impulsando el negocio de las empresas con plataformas especializadas en organizar eventos virtuales. Dos de ellas, Hopin y Run The World, están haciendo su particular agosto.

La primera, fundada en 2019, tenía hace tres semanas a 10.000 organizadores en su lista de espera, según dijo su CEO, Johnny Boufarhat, a Crunchbase News. Ahora, ese número asciende ya hasta los 18.000. Esta compañía, que hace tres semanas recaudó 6,5 millones de dólares de fondos de capital riesgo como Accel yt Northzone, ofrece una plataforma que permite replicar la experiencia de asistir a una conferencia física sin los gastos y otros obstáculos como los viajes, la logística y el impacto medioambiental.

Actualmente, la plataforma de Hopin está preparada para que 100.000 personas sigan simultáneamente lo que está ocurriendo en un escenario, pero la compañía se ha propuesto elevar esa cifra pronto hasta el millón, según recoge la misma publicación. Su función “sesiones” permite a los usuarios unirse a reuniones con otras personas, levantar la mano y hacer y responder preguntas. Igualmente, su función “trabajo en red” permite a los organizadores crear diferentes grupos, según los diferentes intereses.

Hopin, con sede en Londres, se ha encontrado casi por sorpresa con este tirón de su negocio y ahora habrá que ver cómo gestiona esta sobredemanda inesperada y debida a la crisis sanitaria. La startup ha organizado hasta la fecha 1.100 eventos virtuales, 800 de los cuales han sido en las últimas seis semanas según detalla Boufarhat al citado medio. La compañía tiene 20 empleados y planea duplicar su equipo para ir mejorando su producto y atender la demanda.

El brote de coronavirus también ha impulsado el negocio de Run The World, después de que las empresas estén buscando alternativas para sortear los riesgos de contagio. La plataforma de esta firma, nacida en San Francisco y que ha captado también 4,3 millones de inversores (entre ellos Andreessen Horowitz), da soporte tanto a eventos grandes como pequeños online.

Xiaoyin Qu, ex gerente de producto serior de Facebook y cofundador y CEO de esta joven empresa, admite un aumento importante de la demanda de su servicio en todo el mundo. Pero tanto Qu como Boufarhat reconocen a la CNBC que sus productos no fueron construidos con el coronavirus en mente sino que se debió más a sus propias frustraciones con la forma en que se celebran las conferencias actualmente.

“El coronavirus es un acelerador”, señala Qu, que cree, no obstante, que las conferencias online van a ser una tendencia de futuro, pues muchas empresas ya han empezado a cuestionar los formatos actuales, que muchas veces no son rentabilizados por las compañías. A diferencia de Hopin, Run The World apuesta por eventos más que pequeños. Su cofundador señala que están más interesados en organizar un gran volumen de reuniones online que en grandes eventos de 100.000 o más personas.

Las dos plataformas se han propuesto redefinir la industria de los eventos, en un momento en que, más allá de la crisis por el coronavirus, los viajes se consideran cada vez más insostenibles para el planeta. Ambas quieren replicar los beneficios de una conferencia o una feria física (las relaciones de negocio que se pueden generar, el cliente potencial que puedes encontrar, el conocimiento que te puede transmitir un orador...), pero sin tener que asistir físicamente.

Según ha asegurado Boufarhat al FT, el 90% de lo que se puede hacer en un evento físico se puede reproducir en Hopin. "El 10% restante, como las relaciones que se establecen con las cervezas, todavía son mejor en el mundo real". Pero, asegura, que también es más sencillo ir de una sesión a otra en línea si una no convence al oyente. Por todo ello, están convencidos de que cuando la gente pruebe esta alternativa digital, no querrán volver a los centros de convenciones.

Las formas de monetizar estas plataformas aún se están explorando, aunque una es recibir un porcentaje de los ingresos obtenidos por los organizadores de los eventos.

Videollamadas grupales

Más allá de estas plataformas para seguir online eventos multitudinarios, otras herramientas digitales para mantener videollamadas grupales también están experimentado un fuerte tirón estas últimas semanas. Es el caso de Skype y Zoom, que permiten tener reuniones profesionales a través de la pantalla y que pueden ser utilizadas para formación en directo y que estudiantes y profesores puedan continuar con su calendario escolar. Otras plataformas de elearning como Hotmart permiten a cualquier usuario crear su propia formación online sin ningún tipo de inversión.

Hangouts (de Google), WhatsApp, FaceTime (de Apple), Microsoft Teams, Discord o Gruveo son otras opciones para mantener videollamadas hasta de 100 personas en las versiones gratuitas, según la aplicación. Otra aplicación que está alcanzando un gran tirón estos días es Houseparty (de Epic Games). Permite hacer videollamadas en grupos de hasta ocho personas pero para jugar en grupo.