Las ITV piden a Sanidad que suspenda su actividad de forma inmediata

AECA-ITV, asociación que integra la práctica totalidad de las instalaciones de Inspección técnica de vehículos (ITV) privadas y públicas, ha pedido este lunes al Ministerio de Sanidad que suspenda de manera "inmediata" su actividad en todo el territorio nacional para evitar un mayor número de casos positivos por coronavirus.

La Junta directiva de la asociación ha acordado esta demanda en una junta extraordinaria que ha celebrado esta tarde. Según explica en una coomunicado, el riesgo de contagio que existe en las estaciones de ITV es "muy elevado" debido al número de personas que acceden a las mismas.

A ello añade el que, en la actualidad, no existen prácticamente equipos de protección EPIs para los empleados y usuarios de los casi 500 centros de ITV, lo que imposibilitaría cumplir con las directrices de prevención y protección dictadas por el Ministerio de Sanidad.

Es, por tanto, para AECA-ITV una "prioridad" la salud de los trabajadores y de los usuarios ante esta situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

La asociación pide además que, la paralización de la actividad, vaya acompañada de la suspensión de los plazos de caducidad de la ITV hasta que se recupere la normalidad.

AECA-ITV advierte de que, de no producirse, no habrá una actuación homogénea en todo el territorio nacional, con lo que no se garantizará la "igualdad de trato a los usuarios".

Según la asociación, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía se están personando en estaciones de ITV de algunas comunidades autonómicas ordenando el cierre, pero en otras no, lo que evidencia una "clara descoordinación en la actuación de las autoridades competentes, seguramente por una ausencia de instrucción clara en este aspecto".

Al respecto, asegura que algunas comunidades, entre las que citan Extremadura, Asturias, Andalucía y Navarra, han acordado la suspensión del servicio de ITV; mientras que tienen constancia de que los Consells Insulares de Menorca y Mallorca lo podrían decretar en las próximas horas.