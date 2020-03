Se estrecha el cerco a los coches que no pasan la ITV (inspección técnica de vehículos). Además de la DGT (Dirección General de Tráfico), que considera “el mantenimiento de los elementos de seguridad de los coches (neumáticos, frenos, luces, etc.) imprescindible para combatir la siniestralidad”, otras entidades como AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras en la Inspección Técnica de Vehículos) o Fesvial (Fundación para la Seguridad Vial) hacen lo imposible para que se tomen medidas disuasorias contra el absentismo.

Actualmente, el 20% de los coches que circulan por las carreteras españolas no ha pasado la ITV o, lo que es lo mismo, siete millones de vehículos, según datos de AECA-ITV. El estado de alarma por el coronavirus suspende e interrumpe los plazos de todos los trámites administrativos, incluido la ITV.

Uno de los peores colectivos es el de las furgonetas, ahora muy activo por el comercio electrónico, que registra un 40% de absentismo. Pero también las motocicletas, con un 43%, y los ciclomotores, con un 58%, hacen novillos. Y todo pese a que algunos estudios han demostrado que si esos vehículos cumplieran con la revisión se evitarían casi 9.000 accidentes de tráfico, más de 7.000 heridos y unos 170 muertos al año.

Pero “sale muy barato no pasar la inspección”, asegura Antonio Lucas, director de seguridad vial de RACE (Real Automóvil Club de España). “Cuesta menos la multa, 200 euros por llevar la ITV caducada (la mitad por pronto pago), que el arreglo” en el caso de que el vehículo sea rechazado, indica.

“Otro gallo cantaría si se inmovilizara el vehículo por esta infracción”, añade Lucas, quien asegura, además, que en los últimos tres años han aumentado un 14% las averías en carretera (ruedas, pérdida de líquidos, etcétera) derivadas de la falta de mantenimiento de los coches, “todas ellas detectables en estas inspecciones”.

Lo mismo opina Ramón Casas, secretario general de Cetraa (Confederación Española de Talleres de Automoción) en Barcelona. “La inmovilización del vehículo sería mucho más efectiva cuando no se pasa la ITV, sobre todo en el caso de los conductores reincidentes”, afirma.

Una de las medidas que se está barajando en estos momentos es la posibilidad de que las compañías de seguros no permitan renovar la póliza si no se tiene la ITV en regla.

La propuesta ha venido de la mano de AECA-ITV, que el pasado 10 de marzo, con su presidente a la cabeza, Luis Gutiérrez Pando, se reunió con la Subdirección General de Regulación y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para estudiar las medidas a tomar contra el absentismo.

Así como las estaciones de ITV obligan a tener el seguro en vigor, ¿por qué las aseguradoras no exigen tener la ITV en regla?, se preguntan algunos expertos del sector, convencidos, además, de que las sanciones deberían aproximarse a las de no llevar seguro. “Sería un mecanismo de presión”, sentencia Lucas, quien pide también “hacer más pedagogía porque lo que la mayoría de los conductores no sabe es que, en caso de siniestro, si la ITV no está en regla, la compañía aseguradora no cubre los daños y las indemnizaciones y, si lo hace, lo puede reclamar después”.

A su juicio, una medida muy eficaz sería que la DGT, que cuenta con toda la información de los vehículos volcada por las ITV, notificara a los conductores de las sanciones a las que se exponen si no la tienen en regla, ya sea por carta o por medios telemáticos. Máxime ahora, que ya cuenta con el apoyo del Libro Taller, una plataforma puesta en marcha el año pasado por la DGT que recoge el mantenimiento de los elementos de seguridad de los coches y el estado de la ITV y que puede ser consultada por ciudadanos, talleres, concesionarios, etcétera.

Para Casas, esta herramienta “sería muy eficaz para las estaciones de ITV porque podrían consultar las averías, mantenimientos y reparaciones de los vehículos” a la hora de enfrentar las inspecciones. Pero, además, también cree necesario que las estaciones anoten si las reparaciones de los defectos encontrados de los elementos de seguridad (frenos, suspensión, dirección, ruedas, airbag, etc.) han sido autorreparados o han pasado por el taller. Es más, “la ITV debería pedir la factura de la reparación del taller teniendo en cuenta el peligro que entraña”, mantiene.

La subida de las multas por no estar al día en la revisión es otra de las medidas que se barajan, algo que la Dirección General de Seguros apoya dado el impacto directo que esta infracción tiene sobre la seguridad vial y el medioambiente, señalan en AECA-ITV. Precisamente, el control de las emisiones contribuyó a elevar el número de rechazos el año pasado. Según esta asociación, el 20,9% de los vehículos no pasaron el primer examen. El nuevo control, mediante la lectura en las centralitas del motor, detectó que unos 180.000 automóviles incumplían los límites fijados por la normativa. O, lo que es lo mismo, el 16,2% de los defectos graves encontrados fueron de índole medioambiental.

La DGT también ha intensificado los controles para vigilar el estado de los vehículos y comprobar la ITV. En la última campaña (realizada en enero), los agentes de tráfico se sirvieron de 30 lectores de matrículas, que de forma telemática comprueban la vigencia de la ITV.

Para paliar la contaminación, los ayuntamientos también se han puesto manos a la obra. El de Madrid, por ejemplo, tiene previsto empezar a controlar las emisiones de los tubos de escape, pudiendo sancionar o incluso inmovilizar el vehículo en caso de que sean muy elevadas y cuando no se haya pasado la revisión.

En 2019 pasaron por las estaciones de ITV en España algo más de 20,7 millones de vehículos, de los cuales más de 4,3 millones no superaron la primera prueba, según AECA-ITV. El promedio de errores graves detectados es de 2,5 defectos por coche inspeccionado. La mayoría se encuentran en el alumbrado y la señalización (24,9%); ejes, neumáticos y suspensión (20,1%); exceso de emisiones (16,2%), y frenos (13,3%). Las furgonetas, que tienen una antigüedad media de 16 años, fueron rechazadas en la primera revisión en el 25,8% de los casos.

Sanciones y mayor vigilancia

Multas. Aunque la sanción por no pasar la ITV es de 200 euros, puede elevarse hasta los 500 si se circula con el visto bueno denegado. Además, también es objeto de una multa de 80 euros no llevar la pegatina pegada en el parabrisas. Controles. La colaboración entre la DGT y AECA-ITV ha permitido un mayor control para detectar el absentismo gracias a las cámaras y radares implantados a partir de 2018. Además, las estaciones de ITV envían a la DGT información en tiempo real de toda su actividad. Furgonetas. Estos automóviles están implicados en más del 11% de los accidentes de tráfico. En 2018 se registraron 234 víctimas mortales por accidentes de furgonetas, el 13% del total, y han crecido los siniestros un 41%. Actualmente, cerca de 2,2 millones de estos vehículos, muy utilizados por el transporte de la última milla, circulan sin la ITV en regla.