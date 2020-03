El Gobierno al completo se somete al test del coronavirus tras el positivo de Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo por coronavirus este jueves y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está en cuarentena. Según ha informado Moncloa, Montero se encuentra "en buen estado".

Siguiendo con los protocolos establecidos, se realizarán pruebas a todos los miembros del Ejecutivo. Los resultados se conocerán a lo largo de la tarde de este jueves y serán comunicados oficialmente. El Consejo de Ministros, anunciado para este jueves a las 12:30 horas, se atendrá a dichas medidas de prevención auspiciadas por las autoridades sanitarias. De acuerdo con la ley, asistirán los miembros del Ejecutivo cuya presencia sea necesaria para la aprobación del Plan de Choque en respuesta al COVID19.

Otra consecuencia de este nuevo positivo dentro del Gobierno es que se suspende la comparecencia del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, programado para este jueves a medio día, ya que Illa estuvo en contacto con Irene Montero. Además, el resto de reuniones previstas en la agenda del presidente, Pedro Sánchez, se realizarán de manera telemática. La primera que aplicará este criterio es la cita de este jueves por la tarde con los agentes sociales. Sánchez comparecerá en rueda de prensa ante la opinión pública al finalizar el Consejo de Ministros y las preguntas de los periodistas telemáticamente.

Este nuevo positivo se suma al de la exministra Ana Pastor que lo confirmó a través de su cuenta de Twitter este miércoles. “Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba de la Covid-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas”, escribió la vicepresidenta segunda del Congreso, expresidenta de la cámara y exministra de Sanidad.

También el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, dio positivo por coronavirus este miércoles, según confirmó el partido de extrema derecha en un comunicado.