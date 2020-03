Ibex 35, en directo: los mercados europeos se derrumban

Nuño Rodrigo

Intu cancela su ampliación de capital

La inmobiliaria británica Intu, especializada en la gestión de centros comerciales, ha cancelado la ampliación de capital que tenía prevista, por un máximo de 1.800 millones de euros. Los inversores no han cubierto la operación ante las dudas que despierta tanto la situación de la empresa como el sector minorista en general. Los concursos de acreedores de firmas como Toys R Us o Debenhams han impactado en Inti. La empresa ha indicado, no obstante, que ha recibido muestras de interés para explorar otras alternativas de financiación.