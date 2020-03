La banca lidera la brecha salarial de género ante la escasez de altas directivas

Las mujeres que trabajan en el sector financiero sufren la mayor brecha salarial frente a los hombres del mercado laboral español, a pesar de ser mayoría. El 51% de las asalariadas del ramo son mujeres. De media, cobran el 68% del sueldo de sus compañeros masculinos. En buena medida, esta situación se explica por la escasez de mujeres en puestos de alta dirección, frente a la amplia concentración de hombres en altos puestos jerárquicos. Esto arroja una doble discriminación: salarial y profesional, como recoge el informe presentado ayer por la Unión Sindical Obrera (USO) con datos de la Agencia Tributaria del ejercicio 2018.

Esta situación no solo se da en el sector bancario.Un estudio elaborado por Informa D&B indica que la presencia femenina en los Consejos de Administración de las empresas no supera el 25% y que más de un 60% de las firmas españolas no tiene ninguna mujer en puestos directivos.

Por el contrario, la brecha en el sector de la construcción y actividades inmobiliarias es la más reducida. Algo que la USO considera llamativo dado que se trata del área más masculinizada. Menos del 22% de las asalariadas son mujeres que cobran el 94% del sueldo de los compañeros porque en este sector realizan tareas ejecutivas con ingresos superiores a la media.

La USO ha localizado en Extremadura la región con las cifras más dispares. Aquí se produce la mayor y la menor brecha de género. En el sector agrícola extremeño, las mujeres trabajan por la mitad del sueldo de un hombre. Por el contrario, en la construcción, las mujeres tienen un sueldo mayor que los hombres. Ellos están en el tramo salarial más bajo, son los peones de la obra, y las pocas mujeres que trabajan en esta área lo hacen en áreas de recursos humanos, administración e, incluso, puestos directivos.

En general, la brecha de género es homogénea en el país. Las mujeres la sufren en todos los sectores, especialmente en los que son mayoría, el de los servicios y el financiero. En ambos, ellas cobran de media menos del 70% de lo que cobran ellos. En sectores masculinizados como industria e información y comunicaciones las mujeres perciben el 78% del sueldo de un hombre. Un dato preocupante para el sindicato, ya que este último sector incluye el área de tecnología, motor del cambio más trascendental del modelo productivo en el futuro.