Estos son los consejeros y ejecutivos mejor pagados del Ibex en 2019

Las indemnizaciones extraordinarias por cese han provocado un aumento notable de la retribución global de los consejos de administración de las grandes compañías españolas. En las empresas del Ibex 35, el incremento es del 7,7%. Por compañías los mayores aumentos corresponden precisamente a empresas que han pagado altas indemnizaciones por el cese de alguno de sus consejeros ejecutivos. Son precisamente los consejeros que han recibido esas indemnizaciones los que encabezan la lista de los ejecutivos mejor pagados de 2019, a la espera de que se publiquen los sueldos desglosados de los directivos de ACS, IAG e Inditex, que podrían colocar a alguno de sus directivos entre los mejores pagados del Ibex.

Por ahora, la clasificación la encabeza Luis Suárez de Lezo, secretario del consejo de Repsol. Ingresó 19,6 millones de euros en 2019. De estos, 8,74 corresponden a la indemnización, según recoge la propia Repsol, más otros 2,56 millones a una cláusula de no competencia. Suárez de Lezo también ingresó en efectivo la liquidación de los planes de retribución a largo plazo hasta 2022 (2,996 millones de euros) y recibió otros 2,94 millones como remuneración por su plan de pensiones por la liquidación del importe acumulado en el Fondo de Inversión “Premio de Permanencia”. A eso se suma su remuneración fija de 983.000 euros, su bonus a corto plazo de 840.000 euros, 177.000 euros por pertenencia al consejo y 177.000 euros más por pertenencia a comisiones del consejo. En 2018 Suárez de Lezo ingresó 3,37 millones de euros.

A continuación se sitúa el expresidente de Endesa, Borja Prado. Prado recibió un total de 14,79 millones de euros el año pasado, en el que ejerció como presidente de la eléctrica entre enero y abril. De esta cantidad, un millón de euros corresponde a retribución variable a largo plazo, 375.000 euros al sueldo fijo y 9,615 millones de euros a la indemnización por cese. A ello se suman 3,2 millones por un acuerdo de no competencia, 282.000 euros por aportaciones a planes de pensiones y 287.000 por otros conceptos.

Ferrovial, por su parte, abonó 11,26 millones de euros a Íñigo Meirás en el año en que dejó el cargo de consejero delegado. Del importe total percibido, 8,16 millones corresponden a la indemnización que recibió por dejar la compañía, otros 1,09 millones por la entrega de acciones correspondientes a los planes de retribución en títulos de la compañía y otros 724.900 euros como finiquito. El resto de la retribución percibida se debe al sueldo fijo y variable de los meses de 2019 en los que estuvo en el cargo. Le sucedió desde octubre como consejero delegado Ignacio Madridejos, que tuvo una retribución de millones. El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, por su parte, ganó 4,412 millones.

Ignacio Sánchez Galán, ana Botín e Ismael Clemente.

Entre los ejecutivos que siguen en sus puestos, y siempre a la espera de las cifras de ACS, IAG e Inditex, el directivo mejor pagado de 2019 fue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con 10,43 millones, un 9,8% más que en 2018, una subida derivada del mayor valor que tienen este año las acciones que ha recibido por el Bono Estratégico 2014-2016. Sánchez Galán cobró en 2019 un salario de 6,231 millones de euros, similar al año anterior, de los que 2,25 millones corresponden a su sueldo; 3,25 millones a bonus a corto plazo; 567.000 euros a remuneración fija; 92.000 euros a dietas y 72.000 a otros conceptos. A eso se suma la entrega de acciones.

A Galán le sigue la presidenta de Santander, Ana Botín, que es además la mujer mejor pagada de España con 9,95 millones. Botín percibió 6,119 millones de euros en metálico (de los que 3,17 millones eran sueldo fijo; 2,084 millones, bonus, y 525.000 euros, otros). Además materializó 2,084 millones de euros de retribución en acciones, recibió 1,145 millones en remuneración mediante sistemas de ahorro y 606.000 euros por otros conceptos. Dentro de la misma entidad, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, se ha embolsado 8,27 millones, un 4,65% menos de los 8,6 millones que ganó el año anterior. Cobró 4,957 millones en metálico entre salario fijo y bonus, 640.000 euros en acciones y 308.000 por otros conceptos. Rodrigo Echenique, que era cabeza del banco en España, cobró 4,87 millones en el año de su cese en esas funciones, incluyendo una indemnización de 1,8 millones de euros. Su retribución, contando esa indemnización, está ligeramente por encima de los 4,83 millones que ganó en 2018.

Pero el siguiente sueldo del Ibex conocido por detrás de Botín es el del consejero delegado de Merlin properties, Ismael Clemente, con 8,71 millones y muy cerca de él el de su compañero de consejo, Miguel Ollero, con 8,65 millones.

Un escalón por debajo se sitúa Carlos Torres, presidente de BBVA, cuya retribución fue de 5,013 millones. Ganó 3,93 millones en metálico y consolidó derechos sobre 215.628 acciones que a un precio de referencia de 5,03 euros hacen otros 1,08 millones. Además, como aportación a sistemas de ahorro ha ganado otros 1,919 millones de euros, que se desglosan en 1,64 millones en su plan de pensiones y 278.000 euros en primas de seguro. Eso hace un total de 6,9 millones en el ejercicio. El consejero delegado del banco, Onur Genç, ganó 4,985 millones más 141.000 euros en primas de seguro. Aunque tanto su salario como su bonus son inferiores a los de Torres, Genç ha ingresado 1,1 millones como complemento de movilidad (506.000 euros) y complemento fijo en lugar de aportación al plan de pensión (654.000 euros).

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ganó un total de 5,537 millones de euros en 2019, un 0,3% menos que el año anterior. De ellos, 5,371 millones corresponden a la retribución en metálico (frente a los 5,402 millones del año anterior), 132.000 euros son la remuneración por los sistemas de ahorro (igual a la de 2018) y 34.000 euros a otros conceptos (el año anterior fueron 19.000 euros). A esas cifras, tanto en un año como en otro se suman otros 541.000 euros de aportación de la sociedad a sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados. Pallete acumula fondos para ahorro por un importe total de 9.656 millones.

También por encima del listón de los 5 millones se situaron el consejero delegado de la empresa estrella del Ibex del año pasado, Cellnex. Tobías Martínez (5,466 millones, incluyendo un sueldo de 1,1 millones, un bonus a corto plazo de 2,195 millones y un bonus a largo plazo de 1,9 millones). También supera ese listón el presidente de Amadeus, Luis Maroto, que tuvo una retribución de 5,28 millones de euros, incluyendo 2,11 millones en metálico, 2,99 millones en acciones y 187.000 euros en sistemas de ahorro.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, por su parte, logró una retribución de 4,948 millones de euros en su primer año completo al frente de la compañía, de los que 2,1 millones fueron retribución en metálico, 2,775 millones aportaciones a planes de ahorro, y 71.000 euros por otros conceptos.

En Repsol, al margen de la indemnización de Suárez de Lezo, el presidente y consejero delegado han cobrado menos en 2019. El consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha ganado 3,88 millones de euros (incluyendo 254.000 por sistemas de ahorro), frente a los 4,28 millones del año anterior, debido a descensos en la retribución variable, tanto a largo plazo como a corto plazo. Antonio Brufau, por su parte, ha ingresado 2,92 millones de euros, 200.000 euros menos que el año precedente.

CaixaBank

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, ganó 4,362 millones, pero además ha recibido una aportación de 3,375 millones a sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados en los que acumula 16,869 millones. Esa aportación, sin embargo, no se considera retribución en sentido estricto bajo los criterios de la CNMV porque los derechos no están consolidados.

Antonio Llardén (3,492 millones) en Enagás, Ignacio de Colmenares (3,173 millones) en Ence, José Oliú (3,09 millones) en Sabadell, Gonzalo Gortázar (3,082 millones) en CaixaBank y Pedro Viñolas (3,004 millones) en Colonial están también entre los consejeros ejecutivos cuya retribución superó los tres millones de euros en 2019.

Antonio Huertas (2,622 millones) en Mapfre, Gabriel Escarrer (2,61 millones) en Meliá, José Bogas (2,600 millones) en Endesa, Jaime Guardiola (2,41 millones) en Sabadell, Juan José Brugera (1,808 millones) en Colonial, Paolo Vasile (1,929 millones) en Mediaset, Víctor Grifols (1,5 millones) en Grifols, Jordi Gual (1,15 millones) en CaixaBank y José Domingo Ampuero (1,032 millones) en Viscofán están también entre los sueldos que superan el millón de euros.

Meinrad Spenger, primer ejecutivo de MásMóvil, que fue uno de los mejor pagados del anterior año gracias al ejercicio de un plan de opciones, ganó 1,689 millones en 2019, con lo que queda lejos de los puestos de cabeza.

Claramente las retribuciones más bajas están en las empresas con participación pública destacada. Los consejeros ejecutivos de Bankia, incluido su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ganaron 606.000 euros en 2019AENA, Red Eléctrica, Bankia