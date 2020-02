Qatar eleva su participación en IAG hasta el 25%

La aerolínea Qatar Airways, ha elevado del 21,4% al 25,1% su participación e IAG, según ha comunicado el grupo propietario de Iberia a la Bolsa de Londres. “Nuestra inversión hasta el momento ha sido exitosa y el aumento anunciado en nuestra participación es la evidencia de nuestro apoyo a IAG y su estrategia”, ha asegurado el consejero delegado del grupo qatarí, Akbar Al Baker.

La participación de Qatar Airways, de titularidad pública, en IAG, data de 2015, cuando la firma compró el 9,99% del grupo, participación que aumentó hasta el 20% en el siguiente año. Es, con gran diferencia, el primer accionista del grupo, pero según la CNMV no tienen consejero. Los siguientes accionistas de referencia son gestoras de fondos: Capital Research and Management (10%), Invesco (4,4%) y Landsowne (2%). IAG no ha indicado si la compra de Qatar se corresponde con la venta de alguno de estos accionistas de referencia.

El aumento de peso de Qatar llega justo poco después de la salida del Reino Unido de la UE, un hecho que ha amenazado los permisos de vuelo de la empresa. Según la legislación comunitaria, sin más de la mitad del capital de una aerolínea es de fuera de la Unión, la empresa deja de ser considerada europea y pierde, por tanto, el pasaporte que la permite operar vuelos domésticos.

La operación llega, de hecho, poco después de que IAG haya eliminado el límite que, por esta razón, impuso hace un año. Entonces estableció la prohibición de que inversores de fuera de la UE aumentaran el peso en el capital, entonces en el 47,5%. El mes pasado, ya con el porcentaje de inversores foráneos en el 39,5%, la limitación se anuló. No obstante, la empresa recordó que seguirá vigilante y podría reactivar estos límites.

En todo caso, el acuerdo provisional para el Brexit ha blindado los derechos de vuelo de IAG al menos hasta enero de 2021, pero está pendiente la negociación de la relación futura entre el Reino Unido y la UE. IAG, además, también ha argumentado que El Corte Inglés controla 51% de IB OPCO Holding, sociedad instrumental que a su vez ostenta el control de la ex aerolínea de bandera española.