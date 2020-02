Jesús Imas: “Seguro que con el coronavirus surgirán oportunidades”

Tras una pronunciada caída en 2018 (perdió el 38%), el Merch-Oportunidades terminó 2019 como el mejor vehículo mixto del año, gracias a una rentabilidad del 74%. Su gestor es Jesús Imas, quien lleva seis años al frente del fondo, primero desde Merchbanc, gestora a la que llegó hace 24 años y en la que ha desarrollado su carrera en el departamento de gestión y análisis, y ahora desde Andbank, entidad que adquirió la firma catalana hace año y medio y que ha decidido mantener al equipo gestor de los fondos españoles.

Pese a su buen rendimiento, hablamos de un fondo de reducido tamaño, con un patrimonio de 11,8 millones de euros.

Han empezado bastante bien 2020, con una rentabilidad del 9% en lo que llevamos de año; ¿se va a poder mantener este ritmo?

Seguro que no. Es un comienzo muy bueno, pero es complicado afirmar que vamos a poder mantener un ritmo determinado. Sí podemos afirmar que va a ser un buen año de Bolsa, pero no me atrevo a hacer de adivino y predecir cómo va a ser el final de la película. Lo que sí hay es una gran confianza y convicción en la cartera que tenemos, fruto de un buen trabajo de equipo y de análisis, pero no podemos saber cómo terminaremos 2020.

Sobre todo con la irrupción del coronavirus. ¿Cómo cree que puede impactar en la economía mundial?

A corto plazo seguro que tiene impacto económico, pero a final de año habrá sido un pequeño bache en el camino. No creo que sea tan grave como se da a entender.

¿Qué presencia tiene actualmente Asia en su cartera? ¿Tienen compañías chinas?

Tenemos algunas compañías chinas, que no superan el 3% de las inversiones, pero la influencia de China no solo se debe medir de forma directa en la composición de la cartera, afecta también a muchas compañías que fabrican o venden en China. En realidad, podríamos decir que la evolución de la demanda del mercado chino puede afectar a todas las compañías. Pero, por ejemplo, por el lado del suministro de componentes no creo que tenga ningún impacto relevante.

Ahora no tenemos suficiente confianza en ellos, pero hemos tenido bancos y compañías españolas

¿Qué sectores les interesan más?

No invertimos por sectores, aunque es cierto que la situación actual muestra una cartera procíclica, porque retrata una confianza en la economía a nivel mundial. Lo que buscamos son compañías, siempre de alta calidad, que por algún motivo, y de forma transitoria, sufren un castigo muy fuerte, pero que van a resolver la situación. Es decir, aprovechamos ese castigo en la cotización para comprar y cuando superen sus problemas ir a buscar otras oportunidades. Con el tema del coronavirus seguro que surgirá alguna.

¿Cuentan con liquidez para acceder a esas oportunidades derivadas del coronavirus?

Sí, el fondo es muy flexible. No tiene límite en cuanto a la inversión y puede estar al 100% o incluso al 5%. Ahora estamos invertidos al 82%.

¿Hay mucha rotación?

La hay. Una vez que el mercado se da cuenta de que el problema se ha solventado, ya no tiene sentido seguir invirtiendo, ya que nuestro margen de seguridad se reduce. Digamos que es complicado que compañías que estaban en la cartera hace ocho o diez años todavía sigan aquí, a no ser que otra vez den una ocasión.

Sus grandes posiciones son compañías estadounidenses y alguna europea, ¿hay cabida en su cartera para españolas?

Tienen cabida porque somos un fondo global, pero en estos momentos entrar aquí cuesta mucho. Hay grandes oportunidades en grandes empresas, y de momento no tenemos la suficiente confianza para incorporarlas, pero hemos tenido bancos como BBVA y Bankinter, o compañías como Sol Meliá, Antena 3 o Acerinox. Pueden volver algunas de ellas.

Jesús Imas, gestor del fondo Merch-Oportunidades: "Hemos invertido en Renault, BMW, Daimler o Nissan porque pensamos que están muy castigadas". Marta Jordi Cinco Días

¿Por qué actualmente no hay renta fija en su fondo?

Considero que ahora es mucho más seguro invertir en renta variable que en fija, es más rentable. El mercado está a unos precios que nos parecen totalmente artificiales y el riesgo de pérdidas es muy importante.

¿Cuáles han sido las claves de la buena marcha del fondo en los últimos ejercicios?

Hemos sido coherentes con nuestras ideas de inversión y hemos aprovechado además la elevada volatilidad que ha habido en 2019 a raíz de la guerra comercial entre China y Norteamérica. Nos hemos encontrado con oportunidades de inversión muy interesantes en sectores como fertilizantes o materias primas. Además, hemos invertido en empresas como Renault, BMW, Daimler o Nissan porque pensamos que se está castigando demasiado a este sector, que tiene ante sí bastantes retos, como el tema de la electrificación y la conducción autónoma. Tesla, en cambio, tiene otras características.

¿Es difícil entrar en grandes compañías? Por ejemplo, en las tecnológicas.

Hay compañías que son tan buenas que casi nunca dan ocasión de comprar, porque su comportamiento bursátil refleja que son de alto crecimiento y super­rentables. Con la filosofía del Merch-Oportunidades es muy difícil que invirtamos en empresas como Google o Microsoft.