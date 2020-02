Tesla da marcha atrás y no cobrará por los extras en los coches de segunda mano

Hace unos días conocíamos que Tesla le había quitado las funciones de autopilot y otros extras a un propietario que había adquirido un Model S de segunda mano. La razón dada por los norteamericanos para desactivar inalámbricamente esas funciones era que no había pagado por ellas, cosa que parece un poco extraña si tenemos en cuenta que el dueño original sí lo había hecho.

Esta noticia creó mucho revuelo y tuvo mucha repercusión mediática que ha producido un daño evidente en la percepción que tenemos de los coches de Tesla. De tener la creencia de que el valor de uno de estos EV se mantenía muy alto aun después de salir del concesionario, hemos pasado a temer que, si compramos uno con todos los extras, los de Elon Musk corran a hacernos una auditoría y desactivarlo para obligarnos a pagar. Imaginad esos compradores que han gastado miles de euros para tener todos esos packs para sus nuevos Model 3, S o X cuando sepan que tendrán que venderlos como si fueran un modelo raso, estándar.

Al final dan marcha atrás

Lo curioso de toda la historia es que el mismo afectado que contó el problema de su Model S, ha actualizado el hilo que abrió –en uno de los foros donde comentan habitualmente propietarios de Tesla– para decir que las funciones que le desactivaron ya las volvía a tener disponibles. Es más que evidente que solo cuando su caso llegó a los medios los norteamericanos accedieron a hacer lo que todo el mundo esperaba, es decir, lo correcto.

MARK RALSTON AFP

Ahora parece que esa auditoría que iba a llevar a cabo Tesla con otros coches en la misma situación que el de Alec (así se llama el dueño del caso original) no se llevará a cabo, y que ese impulso inicial por seguir cobrando por unos extras a los nuevos dueños de los coches de segunda mano no tendrá lugar. Es decir, que Tesla da marcha atrás, se lo ha pensado mejor o, simplemente, no han sabido explicar qué es lo que ha ocurrido.

En conversaciones con vendedores de vehículos Tesla en Reino Unido, algunos medios han comprobado como muchos de ellos se mostraban sorprendidos por estas noticias, ya que no tenían siquiera constancia de que la compañía estuviera cobrando por estos extras como el autopilot en los coches de segunda mano. Tanto es así que afirman que cuando ofertan un Tesla usado con autopilot y packs extra, lo entregan sin que haya pagos añadidos de por medio. Así que viendo lo ocurrido, ¿creéis que ha sido todo producto de una improvisación por parte de la compañía? ¿Torpeza para comunicar errores internos? ¿O nunca quisieron cobrar a propietarios de vehículos de segunda mano?