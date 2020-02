¿Vas a hacer lo que pide Elon Musk de borrar tu cuenta de Facebook?

Todos sabemos la trascendencia que tiene Facebook en nuestras vidas. Sobre todo en la de aquellos usuarios que participan activamente, que comparten, escriben, siguen o debaten con todos los amigos, familiares o desconocidos que se cruzan en su camino. Una información que nos va definiendo como personas y que, mal utilizada, puede suponer, como afirman algunos expertos, un peligro para la democracia misma.

Además, no es nuevo que Elon Musk no figura entre los fans ni de Facebook ni de su fundador, Mark Zuckerberg, por lo que no pierde la ocasión de pegarle un palo a la que puede. Y eso ha hecho precisamente ahora, recuperando un viejo hashtag que de vez en cuando recorre el universo social de aplicaciones y plataformas y que invita a todos los usuarios a darse de baja en una red social que utilizan en todo el planeta más de 2.000 millones de personas. ¿Qué ha ocurrido?

Elon Musk entra en la conversación

La historia cogió especial relevancia hace apenas unos días, cuando el actor británico Sacha Baron Cohen escribió en su perfil de Twitter un mensaje bastante contundente: "no permitimos que 1 persona controle el agua para 2.500 millones de personas. No permitimos que 1 persona controle la electricidad para 2.500 millones de personas. ¿Por qué dejamos que 1 hombre controle la información vista por 2.500 millones de personas? ¡Facebook necesita ser regulado por los gobiernos, no gobernado por un emperador!". Y la imagen que ilustra ese texto lo dice todo...

El fundador de Tesla y SpaceX, como os decimos,no perdió la ocasión de meter su cuña y pedir a la comunidad que borrara su cuenta de Facebook. Él ya lo hizo hace un par de años, incluyendo las oficiales de su compañía de coches y cohetes espaciales, cuando explotó el escándalo de Cambridge Analytica y se demostró que los datos que todos dejamos en la red social se utilizaron para a los votantes (en una u otra dirección y en función de los perfiles psicológicos de cada uno) en las elecciones del Brexit en Reino Unido y de EE.UU., donde salió elegido Donald Trump. Así que la respuesta de Elon Musk a Sacha Baron Cohen fue muy clara: "#DeleteFacebook, ¡es lo peor!".

Además, el australiano trae consigo un histórico de enfrentamientos muy importante tanto contra Facebook como contra su creador. A tanto llega esa animadversión que en el pasado, Elon Musk llegó a declarar que “No es una posición política y no hice esto [cerrar sus cuentas] porque alguien me retó a hacerlo. Pero no me gusta Facebook. Me pone la piel de gallina... Lo siento”. Y vosotros, ¿vais a hacer lo mismo?