Ibex en directo: pérdidas en los mercados mientras China intenta retomar la actividad

Pablo Martín

Álvarez & Marsal vende el 75% de la firma de gestión de préstamos IPM a Copernicus

Alvarez & Marsal (A&M) ha acordado la venta a Copernicus, plataforma global independiente de gestión de préstamos y activos adjudicados, del 75% de la compañía de servicios de préstamos regulados de A&M, Independent Portfolio Management (IPM) en Atenas. La transacción está sujeta a aprobación regulatoria y condiciones habituales. Después de la finalización de la transacción, A&M retendrá una participación del 25%

Establecida en 2017, IPM es un servicer independiente de préstamos comerciales en Grecia que ofrece a los prestamistas soluciones de servicing integral para préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes) y a grandes prestatarios corporativos.