Los fogones que cocinan la inserción laboral

Los fundadores de Uninicio son maestros y en el colegio que trabajaban empezaron a ver que había muchos chicos con un valor grande que se iban quedando fuera porque no valían para estar sentados durante seis horas, porque la forma que tiene la educación de relacionarse con los alumnos no es la idónea para ciertos chavales. Y lo constataron cuando uno de sus alumnos entró en un centro de menores. Para no perder la relación con él, se acercaban los domingos a jugar al fútbol. “Y de golpe nos encontramos que hay cientos de chicos que en el mejor momento de su vida nadie repara en ellos, la situación es difícil en esos centros. Vimos la necesidad de hacer algo”, comenta Edu Roselló.

A la par, en la escuela se organizaron unos caterings benéficos con los chicos de bachillerato. “Empezamos a ver que la cocina tenía un aspecto educativo salvaje. Pensamos en juntar estos caterings benéficos con los chicos con los que jugábamos al fútbol. Y lo que nos encontramos es que la cocina era de un aprendizaje inmediato, que para ellos era como algo impensable. Y a la vez vimos que la cocina nos permitía un campo de actuación en el que realmente podíamos plantear un proyecto social de gran impacto”.

Así se fraguó la idea de Uninicio, cuyo lanzamiento estuvo apadrinado por el chef de tres estrellas Michelin Dabiz Muñoz.