María Dolores de Cospedal ficha por CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Si la incorporación de Soraya Saénz de Santamaría a Cuatrecasas fue el fichaje del año pasado en el sector legal, todo indica que el 2020 se ha producido ya en enero. La exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ultima su incorporación al bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Tal y como ha informado la firma en un comunicado, su Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad proponer a la Junta de Socios (que se reúne a mediados de febrero) la contratación de Cospedal como "socia principal" del bufete. La exdirigente popular, que en la actualidad se encontraba ejerciendo como abogada del Estado en el Tribunal Supremo, abandonó la política en noviembre de 2018 tras la publicación de los audios con el excomisario Villarejo.

No es la primera vez que Cospedal intenta su incorporación a un bufete. A finales de 2018, mantuvo contactos con la firma Hogan Lovells. De hecho, llegó a recibir el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses. Sin embargo, la dimensión que alcanzó el escándalo por sus conversaciones con el excomisario provocaron que el despacho que dirige Lucas Osorio, finalmente, declinara su contratación.

Según explica CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Cospedal realizará "funciones de coordinación de un equipo multidisciplinar" integrado por 27 abogados que realizarán trabajos en materia de Derecho procesal civil y mercantil, concursal, penal económico y contencioso-administrativo, además de litigación bancaria, entre otros.

Explicaciones del despacho

María Dolores de Cospedal retomó su carrera profesional incorporándose a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo y, después de un año y medio apartada del estamento político y habiendo cumplido todos los trámites que exige la normativa en relación a los altos cargos y al personal que ha tenido responsabilidades en las Administraciones Públicas, se incorpora al ejercicio privado de la abogacía.

Cospedal afirma que ha cerrado una etapa "de la que me siento muy orgullosa" después de haber servido al Estado durante casi 20 años desde distintas responsabilidades, además de los ocho que ha ejercido como Abogado del Estado en diferentes servicios jurídicos. Y manifiesta: "Siempre que me he apartado de la política he vuelto a mi profesión porque me considero una persona absolutamente comprometida con ella, con vocación de excelencia y lealtad. Esta es una decisión de la que estoy totalmente convencida y creo que esta Firma, que tiene un importante posicionamiento en el mercado español y una gran proyección internacional ‒por su pertenencia a CMS‒, ofrece excelentes oportunidades de futuro a las que pienso contribuir con todo mi empeño junto al magnífico equipo de profesionales con el que cuenta".

Cospedal ha presentado un completo plan de acción para CMS Albiñana & Suárez de Lezo que ha sido considerado por la Firma, junto a su prestigio y valía profesional, como un factor clave para su selección e incorporación.

María Dolores de Cospedal ha sido elegida candidata tras un minucioso proceso de selección llevado a cabo por una prestigiosa firma de headhunters que, durante un año, ha realizado un mapping dentro del mercado de profesionales del Derecho; su excelencia, solidez jurídica y capacidad para contribuir al posicionamiento de CMS como despacho de referencia en la comunidad jurídica han resultado criterios determinantes de su candidatura.

El socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, César Albiñana, ha asegurado que María Dolores de Cospedal es "una excelente abogada, conocedora del sector, acostumbrada a la toma ágil de decisiones y con importantes dotes para la gestión de equipos. Para nosotros es un privilegio contar con una persona con la trayectoria profesional, prestigio y altísima calidad humana de María Dolores que, además se identifica con los objetivos, valores y cultura de trabajo del despacho".

María Dolores de Cospedal García (Madrid, 13 de diciembre de 1965)

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (CEU San Pablo) y Abogada del Estado desde marzo de 1991, le han sido concedidas la Gran Cruz de Carlos III y la Gran Cruz de Isabel la Católica.

Fue presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha entre 2006 y 2018, Secretaria General del Partido Popular entre 2008 y 2018 y Presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015.

El 3 de noviembre de 2016 fue nombrada ministra de Defensa y permaneció en el cargo hasta el 7 de junio de 2018.

El 7 de noviembre de 2018 anunció que dejaba su escaño en el Congreso de los Diputados y abandonaba la política regresando a su profesión como Abogada del Estado ante el Tribunal Supremo.