Nissan acusa a Ghosn de gastar 28 millones de la empresa para uso personal

La guerra entre Nissan y su expresidente Carlos Ghosn continúa. El fabricante japonés le acusa, en un informe presentado ante el regulador bursátil del país, de emplear fondos pertenecientes a la empresa para costear viajes, eventos y otros gastos personales en el extranjero.

Ghosn está acusado de cometer infracciones financieras en Japón a raíz de que la propia empresa revelara a las autoridades una serie de irregularidades relacionadas con la declaración de sus emolumentos, y, según Nissan, también empleó dinero de la firma para costear una serie de actos de carácter particular.



La empresa constató estos gastos tras conducir una investigación interna sobre "potenciales violaciones de la política de la empresa y de la ley, y el uso inapropiado de fondos empresariales para beneficio propio", según consta en el documento remitido al operador de la Bolsa de Tokio.



Entre ellos, se encuentran 22 millones de dólares (19,7 millones de euros) para comprar y renovar viviendas para uso propio en Río de Janeiro y Beirut o pagos de 750.000 dólares (672.000 euros) en concepto de consultoría a una hermana de Ghosn "sin que la empresa recibiera nada a cambio".



También se mencionan los 4,4 millones de dólares (3,9 millones de euros) que costó a Nissan el uso de un jet corporativo para viajes personales de Ghosn y su familia, y al menos otros 3,9 millones de euros desembolsados para "gastos aparentemente personales" del exdirectivo por RNBV, una subsidiaria de Nissan y Renault.

En esos gastos se incluyen una fiesta en el Palacio de Versalles, "la invitación y entretenimiento de invitados" en el Carnaval de Río de Janeiro y en el Festival de Cannes, además de cenas y regalos de lujo o los servicios de un bufete de abogados en el Líbano, un país donde Nissan no opera, según el informe de la empresa.



Algunos de estos gastos habían sido recogidos por los medios nipones aunque no forman parte del pliego de acusaciones formales en contra de Ghosn, que sí incluye un supuesto delito de abuso de confianza de Nissan por haber usado fondos de la empresa para cubrir pérdidas financieras personales y realizar otros pagos injustificados.



El documento recoge asimismo todas las cantidades que han sido objeto de la acusación formal contra Ghosn, y en él Nissan afirma que el exdirectivo "determinó de forma sustancial y por sí mismo" las compensaciones para toda la cúpula directiva de la empresa y sin compartirlas con otros departamentos.



La empresa remitió este informe al regulador bursátil como parte de los compromisos alcanzados con las autoridades para la mejora de su gestión y de su estructura corporativa a raíz del caso Ghosn.



Ghosn fue apartado de sus cargos al frente de Renault y de Nissan tras su detención en Tokio, en noviembre de 2018, por supuestas irregularidades financieras. A finales de diciembre pasado violó las condiciones de su libertad bajo fianza y se fugó de Japón.

Renuncia de abogados japoneses

Parte del equipo legal japonés de Ghosn renunció hoy a llevar la defensa del empresario, después de que su fuga del país dificulte la celebración del juicio. Tanto el equipo de abogados del bufete de Junichiro Hironaka, su letrado principal, como el abogado Takashi Takano, quien organizó la puesta en libertad del empresario en marzo de 2019, han renunciado, confirmaron a Efe sus respectivos despachos. En el caso se mantienen todavía otros tres letrados contratados por Ghosn, según informó la cadena pública japonesa NHK.

La dimisión de los abogados nipones de se conoce el mismo día en el que se celebró una reunión preparatoria para el juicio, cuyo inicio estaba previsto esta primavera y cuya celebración se prevé difícil tras la huida de Ghosn del país.

La ley japonesa no permite juzgar en rebeldía (sin estar presente en el tribunal) a los acusados en casos como el que atañe a Ghosn, por lo que actualmente sería imposible celebrarlo, y no se ha anunciado una decisión al respecto.

Estaba previsto que los mencionados abogados de Ghosn participaran en la reunión de hoy para dar explicaciones sobre la fuga del exejecutivo y sus actividades mientras estaba en libertad bajo fianza, pero no asistieron, según recogen medios locales.