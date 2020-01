Ghosn reaparece tras su huida y asegura que Japón vulneró sus derechos humanos

Después de más de un año lejos de las cámaras y unos días después de su huida de película de Japón, el ex presidente de Nissan, Carlos Ghosn reaparece ante los medios en Beirut para denunciar su arresto en Tokio, tiempo durante el cual asegura que se vulneraron sus "derechos humanos" de forma constante. "He sido brutalmente separado de mi trabajo, de mi familia", ha dicho.

El ex directivo, que fue detenido en Japón en noviembre de 2018, ha dicho que el único contacto con su familia durante los meses que pasó en la cárcel fue mediante cartas que le enseñaban sus abogados a través de un cristal. "No he huido de la justicia sino de la injusticia y de la persecución

política" en Japón, ha dicho.

Por ello, afirma que no tuvo "otra opción" más que la huida para "protegerme a mí y a mi familia". El expresidente se fugó de Tokio el domingo 29 de diciembre, donde estaba en libertad vigilada 24 horas al día, y reapareció tres días después en Beirut, a donde llegó en un avión privado procedente de Turquía.

Ghosn ha señalado además las amenazas: "La situación empeorará si no confiesas', asegura que le dijo el fiscal repetidamente. El directivo ha denunciado la "injusticia y la persecución política" del sistema judicial japonés.

Para el ex presidente de la automovilística, los fiscales han presentado "información falsa" para basar sus acusaciones y que no hay pruebas que lo sustenten.

Poco antes de su reaparición equipo legal de Ghosn calificó como una "gran perversión de la verdad" la reciente afirmación de la empresa de que las acusaciones contra él fueron fruto de una investigación "sólida y exhaustiva". La nota salía así al paso del comunicado que dio a conocer Nissan en Tokio ayer, el primero que menciona la compañía la reciente fuga de Japón de Carlos Ghosn, que apareció hace pocos días en Beirut meses antes de que compareciera ante los tribunales para responder a sus acusaciones. En esa nota de Nissan, la firma calificó como "extremadamente lamentable" la huida de Ghosn y recordó que la empresa "descubrió numerosos actos de mala conducta de parte de Ghosn gracias a una investigación sólida y exhaustiva".