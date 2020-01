La carta a los Reyes de los bufetes: estabilidad y certidumbre en 2020 (2)

“Tras un año 2019 espectacular para Ashurst Madrid, nuestra aspiración es consolidar ese resultado también en 2020. El contexto en que nos movemos no es fácil: China y EE UU, el Brexit y la formación de Gobierno en España seguirán marcando la agenda política. En cuanto a nuestra actividad, no parece que vaya a haber cambios drásticos: sigue habiendo mucho dinero disponible en el mercado para invertir, pero no tantas oportunidades buenas de inversión como algunos desearían. Esperamos buenos niveles de actividad en M&A, especialmente en sectores como el inmobiliario, el energético y instituciones financieras. Prevemos que los vendedores tengan algo más de poder en la negociación en estas operaciones”.