Soltec cierra el año con 8 gigavatios y un amplio programa de voluntariado corporativo

Soltec, empresa española fabricante y suministradora de seguidores solares a un eje, prevé cerrar el año 2019 con un track record de más de 8 Gigavatios (GW) en proyectos fotovoltaicos en todo el mundo. El negocio de Soltec se centra en la fabricación de los seguidores solares, que permiten que los módulos fotovoltaicos giren alrededor de su eje de este a oeste siguiendo el recorrido natural del sol.

Actualmente, Soltec cuenta con fábricas en España y Brasil, y con presencia en los cinco continentes con proyectos de hasta 500 Megavatios (MW). Más de 1.500 personas conforman la fuerza de trabajo de la empresa repartidas en las 20 filiales con las que cuenta la compañía.

Bajo el lema Our energy is the people (nuestra energía son las personas), Soltec basa el éxito de sus 15 años de recorrido en la apuesta por la innovación y la retención del talento. “Construir un ambiente en el que el empleado esté cómodo, motivado y se sienta parte de un objetivo común es lo que permite que al día de hoy seamos una de las empresas más grandes a nivel mundial en nuestro sector”, explica Raúl Morales, CEO de Soltec.

Además de apostar por la atracción y retención del talento, la empresa española con sede en Molina de Segura (Murcia) desarrolla acciones de Responsabilidad Social Corporativa y solidaridad en muchos de sus proyectos. Con estas acciones se trata de apoyar a la comunidad local cercana a las plantas fotovoltaicas, especialmente cuando se trata de zonas humildes o aisladas de las grandes ciudades.

Los empleados de Soltec han reparado colegios en Brasil y donado madera para muebles y parques en México

Un ejemplo de ellos son las acciones realizadas en Brasil, uno de los principales mercados de Soltec, donde el grupo ha desarrollado acciones de ayuda a los pueblos cercanos, como la reparación del colegio local o la construcción de un parque y unas pistas deportivas para los niños del pueblo de Nova Olinda, en Piauí.

Planta de Soltec en Perú

En São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro, se entablaron acuerdos con la administración local para combatir el desempleo en la zona y, para ello, se llevaron a cabo cursos de formación para la población local con el objetivo de que pudieran trabajar en la instalación, construcción y posterior mantenimiento de la planta.

En el caso de México, además de desarrollar programas formativos para la población local, la empresa donó más de 470 toneladas de madera a las comunidades locales cercanas a las plantas situadas en los estados de Tlaxcala y Guanajuato. Esta madera se obtiene de los palés en los que se transportan las estructuras para construir la planta fotovoltaica y fueron utilizadas por los vecinos para construir muebles y parques para los niños de la zona.

Concienciados contra el cambio climático

Además de colaborar en todo tipo de obras sociales y solidarias por todo el mundo, Soltec cuenta con un gran grupo de voluntarios a nivel mundial que desarrollan todo tipo de actividades según las necesidades de la sociedad, vistiendo los colores de la compañía y enfocándose en los principios de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

El grupo de voluntarios de su sede central situada en Molina de Segura (Murcia) participaron en julio pasado en una recogida masiva de plástico y otros residuos en las playas de Cabo de Palos, de donde sacaron 11 sacos de 100 litros de basura.

Con motivo de las inundaciones sufridas en el Levante español y que afectaron gravemente a la comunidad murciana, el equipo de voluntarios de Soltec ayudó a limpiar varias casas del municipio de Molina de Segura. Además, tanto la empresa como los propios empleados realizaron una importante donación de material escolar y de higiene para los colegios y las familias más afectadas por el temporal.

Durante el mes de noviembre, cerca de 60 voluntarios de Soltec colaboraron con ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) y el Cartagena Jazz Festival en la reforestación del Monte Roldán, en Cartagena. Con esta acción, contribuyeron tanto a repoblar la zona de ciprés cartagenero como a compensar la huella de carbono ocasionada por el festival.

Todas estas acciones, además de mejorar de manera significativa el entorno y ayudar a las comunidades más desfavorecidas, contribuyen a crear un gran equipo solidario dentro de la empresa.