Apps para Windows 10 donde tener todo organizado estas Navidades

La época navideña llega un año más y para que no te pille por sorpresa, hemos creado una completa guía donde vas a encontrar esas aplicaciones que debes tener instaladas en tu ordenador o tablet con WIndows 10, pensada para hacerte la vida más sencilla y conseguir que la Navidad sea todo un éxito.

Las principales necesidades de esta época del año se centran en las cenas, juegos y compra de regalos, varias cosas que debemos tener organizadas con un tiempo de antelación si no queremos que después los regalos estén agotados y los supermercados llenos de gente.

La mejor cena de Navidad la preparas tú mismo

Ninguna cena es tan agradecida como la que preparas tú mismo, sin demasiadas complicaciones podemos conseguir un completo menú que alegre la noche a cocineros y comensales. Para ello contamos con algunas apps de recetas en la tienda de aplicaciones de Microsoft, aunque destaca Recipe Keeper, con miles de recetas que vamos a poder ir siguiendo en nuestras pantallas de forma gratuita.

El primer paso es proponérselo y con unas explicaciones tan sencillas como las de esta app, podremos hacer desde un primer plato, hasta un riquísimo postre con el que sea imposible no felicitar a los cocineros y pinches de cocina.

Organiza todo lo que necesitas desde el móvil y el ordenador

¿Seguro que no te olvidas de nada? una del as noches más importantes del año no puede quedarse sin el más mínimo detalles, por eso utilizar OneNote en tu móvil y ordenador te hará planear una Navidad de película. Utiliza tu cuenta de Outlook para sincronizar las notas y poder añadirlas desde el ordenador cuando se te vengan a la mente y después tacharlas en tu smartphone en apenas unos segundos.

Son unas fechas donde los compromisos con los amigos, compañeros de trabajo y familiares nos abruman y la mejor opción es tenerlo todo apuntado, para que llegado el momento no tengamos que pasar por complicaciones.

La Navidad es para disfrutar

Desde los más pequeños hasta los más grandes se merecen lo mejor, por eso contamos con Amazon también disponible en nuestros ordenadores y tablets, con solo un clic vamos a poder cumplir los deseos de toda la familia. Para finalizar la noche y completar con ella una estupenda velada, podemos optar por jugar a los juegos más clásicos, por ejemplo el bingo. Apto para todos los públicos y con el que seguro toda la familia disfruta.

Si lo preferimos, podemos comenzar la fiesta en casa con Karaoke One, una sencilla app que nos permitirá cantar desde el ordenador algunas de las canciones míticas de toda una época, las risas están aseguradas.