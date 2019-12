El fondo Green Climate Fund, premia las mejores iniciativas para frenar el cambio climático

El Fondo Verde Climático (GCF) lanzó los premios Green Champions GCF con el propósito de reconocer y promover los esfuerzos e iniciativas más sobresalientes para contrarrestar el cambio climático en países en vía de desarrollo. Los seis ganadores fueron seleccionados por un jurado de honor entre 300 nominaciones alrededor del mundo, como verdaderos innovadores y ejemplo de compromiso ambiental, social y empresarial para combatir el cambio climático, tanto para limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como para motivar la adaptación y mitigación del efecto del cambio climático. Los primeros GCF Green Champions son: Elisabezth Wanjiru, Trupi Jain, Muhammed Lubowa, Will Agricole, Francisco Gordillo y La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático-Campeón de Comunidad.

El Green Climate Fund (GCF) es un organismo internacional creado bajo la ConvenciónMarco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a finales de 2010 para financiar acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo. Lo dirige es el español Javier Manzanares.

GCF ayuda a estos países a limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Además, busca promover un cambio de paradigma hacia un desarrollo con bajas emisiones y resistente al cambio climático, tomando en cuenta las necesidades de las naciones particularmente vulnerables a sus impactos. GCF tiene su sede en Songdo, Incheon, Corea del Sur, donde abrió sus puertas en diciembre de 2013.

Elizabeth Wanjiru Wathuti, Campeón Juvenil, es una líder ambientalista de Kenya, conocida a nivel internacional, ganadora de numerosos premios internacionales por sus grandes aportes y contribuciones ambientalistas. Es la fundadora de la Iniciativa de Generación Verde (GGI) que se enfoca en la adaptación y mitigación del cambio climático mediante la diseminación de una cultura de conservación forestal. Más de 20 mil jóvenes de escuelas primarias y secundarias en Kenia han recibido capacitación, más de 30 mil plántulas de árboles distribuidas, con una tasa de supervivencia del 99%.

Trupti Jain, Campeón de Género, es una mujer nacida en la India y luchadora por la inclusión de las mujeres agricultoras en pobreza extrema en la acción climática. A través de su proyecto que consiste en una tecnología para la recolección de agua de lluvia, Jain ha trabajado con casi 3,000 pequeños agricultores y trabajadoras agrícolas. Gracias a sus esfuerzos actualmente hay 17 diseños técnicos de recolección de agua que están disponibles para diversas comunidades dentro de varias regiones de la India, mientras que se espera que este modelo se extienda por el mundo. El modelo del proyecto se basa en una estrategia de capacitación llamada el Programa Mujeres Líderes del Clima (WCL por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo proporcionar a las pequeñas agricultoras las habilidades técnicas y financieras para ofrecer servicios basados en tarifas a otros pequeños agricultores en sus pueblos.

Muhammed Lubowa de Uganda- Campeón Emprendedor, es fundador y director general de All In Trade Limited. Esta emprensa privada de Uganda que se dedica al suministro y mantenimiento de energía renovable y asequible para la población de Uganda y los países vecinos de África Oriental. Incluyendo sistemas solares y eólicos La asociación de All In Trade Limited. con el Centenary Rural Development Bank ha llevado a crear el modelo piloto Energy Entrepreneur, donde los distribuidores independientes de energía rural son seleccionados por el banco de sus comunidades rurales para ser distribuidores de sistemas solares en sus áreas.

Will Agricole de Seychelles, Campeón de Transformación País, es secretario del Comité Nacional de Cambio Climático de Seychelles y lidera el desarrollo, la implementación y la supervisión de políticas relacionadas con la energía y el cambio climático. Desde ahí Agricole ha trabajdo en la reducción gradual de la dependencia de Seychelles por el combustible fósil mediante la promoción del uso de energía renovable y la eficiencia energétical El tambien ha sido clave en la incorporación del cambio climático en la planificación del desarrollo nacional para disminuir la vulnerabilidad y los riesgos relacionados con los desastres.

Francisco Gordillo, Campeón Toda una Vida, es un investigador ecuatoriano que se enfoca en promover la resilencia climatica a través de la conservación del agua evitando la contaminación en los ríos, especialmente en las cuencas binacionales de Ecuador y Perú. Actualmente, es el Secretario Técnico del Fondo Regional del Agua, Foragua que bajo su liderazgo ha preservado la conservación de 370,000 hectáreas, lo que ha garantizado el suministro de agua para más de 600 mil personas en 11 municipios. Su exitosa gestión ha motivado la creación de nuevos fondos para mejorar la adaptación climática del agua a través de todo el país y las naciones vecinas.

Gordillo también fundo una Escuela de Conservación del Agua, capacita a funcionarios municipales en el tema de conservación del agua.

La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático- Campeón de Comunidad, es una organización argentina que promueve políticas públicas y acciones efectivas contra el cambio climático. Bajo su coordinación de 193 municipios ha innovado al crear el primer fondo fiduciario que creará una coalición entre municipios para apoyar la acción climática. Este innovador vehículo financiero ofrece apoyo y transparencia para promover la inversión a nivel subnacional, que de otra manera no sería posible. Este mecanismo es una fuerte herramienta que permite articular la gobernanza climática.