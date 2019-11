Las cinco frases del presidente que intentan definir la revolución en Telefónica

El presidente de Telefónica ha remitido una carta a los accionistas en la que da cuenta de los cambios que se avecinan en la compañía. Estos son los mensajes más relevantes que el primer ejecutivo de la empresa ha dirigido a los propietarios de la sociedad. "Sin ningún género de duda, esta es la carta más importante que os he escrito desde que fui nombrado presidente de Telefónica”.

“Estoy hablando de una nueva Telefónica. Una Telefónica preparada para los próximos 100 años. Una Telefónica comprometida con hacer nuestro mundo más humano y más sostenible"

“Nos corresponde imaginar, diseñar y construir la compañía que queremos ser en el futuro. Lo hemos hecho, la hemos imaginado, la hemos diseñado y queremos empezar a construir el camino hacia ella”,

"Se trata de una revolución tecnológica, pero también de una revolución social que alterará nuestro futuro inmediato. Una revolución que va a generar billones de euros de valor y, probablemente, nos ayude a solucionar retos que hasta ahora el ser humano no había podido conquistar. Para que esta revolución sea buena para todos, debe ser justa e inclusiva. Debe ser humana”.

“Las compañías que no asuman su responsabilidad en este nuevo mundo dejarán de ser relevantes en el corto plazo. Los directivos que no nos comprometamos con el largo plazo y la sostenibilidad no estaremos siendo responsables”,

"La implementación de todas estas medidas permitirá, entre otros efectos, más de 2.000 millones de ingresos adicionales, y dos puntos porcentuales de mejora del margen de flujo de caja operativo (OpCF) en 2022"

"Con este plan, la compañía quiere también iniciar una nueva forma de comunicar a los mercados. En virtud de ella, durante los próximos meses Telefónica irá informando de detalles adicionales derivados de esta nueva organización"

“Nuestras operaciones en Latinoamérica eran hasta hace unos años el motor de crecimiento de la compañía. Sin embargo, las condiciones particulares en estos mercados han impactado en la evolución de los negocios, mermando su contribución en los últimos años por distintos motivos y a pesar de los enormes esfuerzos de los equipos locales, que siempre han mostrado un fuerte compromiso”

Puede descargar en este enlace el contenido íntegro de la carta de Álvarez Pallete.