Los trabajadores de Amazon volverán a manifestarse este viernes en Madrid

Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) vuelven a manifestarse tras meses infructuosos de negociación con la dirección. Los sindicatos CC OO y CGT han informado de que el próximo viernes, coincidiendo con la celebración del Black Friday, la plantilla, de más de 2.000 empleados, está llamada a concentrarse frente a la tienda pop-up que el gigante del comercio electrónico tendrá abierta estos días en la céntrica calle Fuencarral, en la capital española.

Con esta movilización, los trabajadores quieren presionar a la dirección de la compañía y hacer visible el conflicto que mantiene con la multinacional. “Queremos dar voz sobre la pérdida de derechos laborales que se viven en MAD4 [el citado centro logístico] y la falta de avances en la negociación, desde que Amazon impuso unilateralmente las nuevas condiciones” del convenio, aplicando el convenio sectorial de Madrid, que empeoraba, a juicio de los trabajadores, las condiciones de trabajo.

Douglas Harper, representante de CC OO, explica a CincoDías que, desde el pasado septiembre, la dirección de la compañía tiene encima de la mesa una propuesta a la que no da respuesta. “Tenemos el juicio nuevamente aplazado a febrero y la empresa no nos responde. El tiempo de negociación se agota, y aunque de momento, no convocamos huelga, las movilizaciones no las descartamos”, continúa Harper.

Desde los sindicatos se señala que en los últimos meses, el comité de empresa ha dado pasos importantes en las propuestas con el objetivo de alcanzar el acuerdo. También recuerdan que, “a pesar de estar en situación de conflicto”, han alcanzado pactos con la empresa sobre cuestiones de forma ajena a la negociación de condiciones, como son modificaciones de los calendarios laborales o el sistema de registro de jornada, “demostrando nuevamente que hay voluntad de negociación y capacidad de acuerdo”.

La concentración ante la tienda de Amazon llega después de un duro año 2018, cuando los trabajadores del centro madrileño llevaron a cabo varias huelgas, que afectaron al reparto de paquetes de la multinacional. Ante la falta de acuerdo, la plantilla llevó a los tribunales la imposición del nuevo convenio, y en dos ocasiones (el pasado febrero y en septiembre) el caso se ha visto aplazado. Primero porque el juez recibió en el último momento una gran cantidad de documentación por parte de la defensa de Amazon, y después para dar opción a una negociación entre las partes que permitiera sellar la paz.

Harper explica algunas de las cesiones que han propuesto a la empresa. Entre ellas, rebajar el precio de todos los tipos de horas extras (aproximadamente un 20%); aumentar la jornada efectiva anual en 32 horas, aumentando además la jornada diaria en cinco minutos; pérdida de los tres primeros días de salario en la primera baja por contingencia común, o la desaparición de la categoría de especialista.

El representante de los trabajadores también destaca algunas de las nuevas solicitudes que recoge la propuesta enviada a la empresa, “entendiendo que el convenio sectorial también ha traído mejores respecto a la situación anterior”. Entre estas está que el acuerdo sea hasta 2022; un turno estable nocturno con 8 horas de trabajo sin contratación parcial; que las horas extras puedan ser compensadas con horas/días de asuntos propios, y subidas salariales para 2017 del 1,7%, y del 2,5% fijo o IPC + 1%, a elección de la empresa, para los años 2018-2022, y un seguro frente a una invalidez, consistente en dos anualidades.