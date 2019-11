Seat dice que la situación en Cataluña impide inversiones en el sector automovilístico

El presidente de la marca automovilística Seat, Luca de Meo, ha señalado este lunes que la actual situación en Cataluña "no es la ideal" a la hora de atraer inversiones a largo plazo y ha señalado que para tener mayores argumentos de invertir en España es necesario una mayor estabilidad, un plan industrial o un pacto de Estado para el automóvil.

El directivo aseguró que su papel como máximo responsable de Seat es "izar la bandera de la marca y de España" dentro del grupo Volkswagen y lograr inversiones "aquí". En ese sentido, señaló que la actual situación de crispación y protestas no ayuda a atraer inversiones a largo plazo, porque dentro del consorcio alemán "tienen opciones diferentes" para adjudicar dichas inversiones.

"Siempre he dicho, nunca amenazado, que, siempre que todo este tema no toque la operativa, yo no tengo nada que decir, pero cuando toque la operativa, soy un 'manager' y tengo que tomar decisiones", afirmó en una entrevista concedida a la agencia Europa Press.

En esta línea, De Meo subrayó que el grupo Volkswagen siempre ha invertido mucho en España, tanto en su planta de Landaben (Navarra) como en la de Martorell (Barcelona), con un ciclo de inversión de 4.200 millones de euros que acaba en 2019.

"No nos pueden decir que no hemos invertido en España, pero ahora hay que luchar por el próximo ciclo de inversión y si la situación no es clara, no es un desastre, pero tenemos menos argumentos", advirtió el presidente de Seat.

Así, destacó que desde su compañía no hacen discursos políticos y que lo peor que le puede pasar es que Seat sea un problema más. Para evitarlo, apuntó que lo que tiene que suceder es que la compañía siga funcionando, vendiendo coches y produciendo con calidad.

"Cuando empiezan a cortar carreteras que no nos permiten realizar nuestro trabajo, esto ya empieza a preocuparnos. Tuvimos que parar un día, esto ya ha empezado a preocupar", señaló el también máximo representante del grupo Volkswagen en España.

Industria española

Por otro lado, De Meo subrayó la necesidad de que la industria del automóvil en España se reinvente para no seguir apostando por un modelo clásico de producción, sino por uno de mayor valor añadido que asegure la viabilidad a largo plazo.

"En España, apostar por un modelo clásico de producción es muy peligroso, porque la decisión se juega en los costes, en las ayudas, en impuestos. Por lo que es muy fácil que un inversor decida no poner un nuevo modelo aquí y elegir el Este de Europa o el Norte de África", destacó.

Con motivo de la expansión del coche eléctrico, el directivo indicó que la eventual pérdida de empleo en las factorías por esta tecnología, para la que se necesita menos mano de obra, dependerá de los volúmenes de ventas que se logren.

Por lo que señaló que para que esto no pase se requerirá que las ventas de coches eléctricos superen en un 20% o 30% a las de los coches de combustión o que la industria sea capaz de utilizar a los trabajadores en otras tareas, ya que, en su opinión, "hay más oportunidades".

Planta de Martorell

La planta de Seat en Martorell decidirá este lunes cuándo reanudar la producción tras suspenderla el pasado jueves por la falta de suministro de salpicaderos, como consecuencia del incendio que sacudió la madrugada del miércoles la fábrica Faureci, en Abrera (Barcelona), según sostiene Europa Press en base a fuentes de la automovilística.

La suspensión afectó a los turnos de tarde y de noche -de solo una línea de producción- del miércoles, y los turnos de mañana, tarde y noche del jueves y viernes, teniendo en cuenta que durante el fin de semana la producción se detiene, así como afectarán al turno de mañana de este lunes -de 5.45 horas a 13.45-.

Aunque la tarde del domingo estaba prevista una reunión para evaluar la situación, el encuentro se producirá este lunes por la mañana después de que la compañía empezara a trabajar este jueves en las distintas alternativas para retomar la producción en la planta de Martorell.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso del incendio a las 23.19 horas de este martes, cuando un fuego afectó a una cabina de pintura industrial, el almacén, una pared estructural y plafones de hormigón armado.

Según informaron a Europa Press fuentes del cuerpo, se activaron 22 dotaciones y dieron por finalizadas sus tareas a las 10.46 horas de este miércoles.