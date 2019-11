¿Ganan potencia los Model 3 con la nueva actualización? Un vídeo demuestra que sí

Hace unos días, en una conferencia de inversores de Tesla, Elon Musk avisó de que estaba al caer una actualización para sus modelos 3, X y S que les imprimiría hasta un 5% más de potencia, lo que significaba que los propietarios de estos vehículos eléctricos iban a mejorar su coche sin necesidad de pagar un euro más.

Y la actualización ha llegado. Se trata de la versión 2019.36.2.1 que se iba a encargar de imprimir ese plus de potencia y, como se deben hacer las cosas, no hay que dar por sentado nada si no se prueba con datos empíricos. Y una usuaria de YouTube lo ha hecho.

¿Realmente tiene más potencia el coche?

Su nombre es Jenny Walsh y ha conseguido dos Model 3 de Tesla idénticos en cuanto a prestaciones, motorización, etc., por lo que se decidió a probar si esa potencia añadida está disponible cuando actualizamos el coche a esa última versión.

En el vídeo que os dejamos más abajo podéis ver dos Model 3: uno blanco, que es el que tiene la actualización instalada, y otro rojo que lo han dejado en la versión anterior (2019 32.12.2). Por lo demás, para la prueba los vehículos ofrecían idénticas condiciones: misma presión de los neumáticos, carga de la batería e incluso las ventanas bajadas a la hora de iniciar la carrera.

En total, los coches probaron esa potencia de arranque en tres carreras en paralelo y en todas, se pudo comprobar que el coche blanco salía con mayor brío que su competidor, dejando claro que ese update parece hacer efecto desde el mismo instante en el que lo descargamos.

Aunque en el vídeo habla Danny (el marido de Jenny), se le puede escuchar decir en un momento concreto que "Hemos lanzado nuestros coches un montón de veces y siempre han sido exactamente iguales, así que queríamos ver si esa actualización realmente marcaba una gran diferencia [...] Los resultados fueron bastante sorprendentes".

Y es que en ocasiones anteriores ya habían hecho esta misma prueba con versiones del firmware idénticas y los resultados no habían deparado cambios importantes. Solo ahora, con la 2019.36.2.1 que Tesla anunció que imprimiría más potencia es cuando las distancias se han hecho más que evidentes.

Hay que recordar que los vehículos Tesla son de los pocos que hay en el mercado que van recibiendo nuevas funciones y mejoras solo con actualizar su firmware de manera inalámbrica, lo que ha traído mejoras como el smart summon, o Netflix y YouTube, más videojuegos, medidas de seguridad, etc. Como si fueran un móvil.