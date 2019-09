Llegan YouTube y Netflix a la versión 10 del software de los Tesla

Esta no es una noticia nueva porque el propio Elon Musk ya avanzó algo a través de sus redes sociales pero, sorprendentemente, no tuvimos noticias cuando la versión 10 del OS de los coches aterrizó hace unas semanas. La razón ahora la sabemos: no estaba entre las funciones de serie y teníamos que esperar un poco. No mucho.

Sea como fuere ya están aquí y se ha empezado a propagar por los distintos países en los que Tesla tiene presencia con muchas novedades. Seguramente esta sea la más relevante, por lo que tiene de espectacular, aunque hay otras que tampoco tienen desperdicio.

Series, pelis y documentales... ¡aparcados!

Efectivamente, la llegada de YouTube y Netflix a los Tesla lo hacen tal y como ya avisó el australiano en Twitter, permitiendo la reproducción de los contenidos mientras estamos aparcados. No será posible ver nada cuando iniciemos la marcha aunque en un futuro ya se verá, sobre todo cuando estos vehículos alcancen el ansiado nivel 5 de conducción autónoma. Mientras tanto, solo (que no es poco) podremos ver contenidos cuando estamos parados en algún sitio, por ejemplo recargando, o esperando a alguien que ha ido a hacer un recado (como se decía antes).

YouTube y Netflix llegan a los coches Tesla.

Con esta actualización el coche ya puede reproducir YouTube y Netflix solo cuando esté conectado a una red Wifi. Los datos del coche no servirán aunque siempre podremos hacer que nuestro smartphone se configure como un punto de acceso y gastar los gigas que tengamos contratados.

Ante la llegada de estos nuevos usos, Tesla se plantea permitir que el Wifi de su red de supercargadores se utilice para estas tareas pero, de momento, el grifo estará cerrado hasta que decidan qué hacer y, más importante todavía, cómo hacerlo.

Pero hay más diversión

No creáis que esto es lo único que llega a los Tesla con la versión 10. El modo Theatre aparece ya dentro de la pestaña de aplicaciones del coche y será la que nos dé entrada a todas las opciones de diversión que llegan. Y además de YouTube o Netflix, aterriza Cuphead, uno de los mejores videjouegos indie que han llegado a consolas en los últimos años. O un karaoke para dar ¿gritos? mientras esperamos dentro del coche emulando a Céline Dion en Titanic.

Cuphead acaba de llegar a los Tesla.

Por último, el Modo Joe, que reduce el volumen de las alertas del coche, por si no queremos molestar a los pasajeros que están echándose unas cabezaditas. Aunque en este caso lo más entretenido es despertarlos. ¿No?