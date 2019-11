Ametic: “No podemos seguir con presupuestos prorrogados para avanzar en digitalización"

El presidente de la patronal tecnológica Ametic, Pedro Mier, se ha mostrado hoy preocupado ante los resultados de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. “Sería un suicidio seguir con el bloqueo político, porque el mundo va a una enorme velocidad y no va a parar porque aquí no seamos capaces de formar gobierno”.

Mier, que se reunirá esta tarde con representantes del PSOE, del PP y Ciudadanos en la sede de la CEOE para plantearles las medidas necesarias para asentar las bases del proyecto país digital, ha insistido en la necesidad de tener “un gobierno estable y fuerte”, y tenerlo “rápido”, porque “estamos en un mundo que va acelerado y que no para porque aquí no seamos capaces de formar gobierno”. “Nos preocupa claramente la situación. No podemos tener prorrogados los presupuestos".

En Ametic creemos más en los presupuestos que en los programas electorales”, ha subrayado el presidente de esta patronal, que reclama a los partidos políticos que su apuesta por la digitalización y la innovación no se quede solo en los programas electorales y se plasme en los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, Mier ha criticado en rueda de prensa que las propuestas en estos temas de las candidaturas para las elecciones legislativas son “generalistas”, sin concretar los aumentos de inversión pública previstos. “Es importante que las propuestas se incluyan en los programas, pero donde hay que verlas es en los Presupuestos”, ha insistido.

Desde Ametic han aclarado que al acto con los partidos político de esta tarde también han invitado a Unidas Podemos y Vox, pero “no hemos tenido respuesta por su parte”. La patronal ha insistido en que han entregado a “todos” los partidos del arco parlamentario las medidas que reclaman para impulsar la digitalización como base de crecimiento y prosperidad del país. También ha asegurado que Ametic ha mantenido reuniones con PP y PSOE de cara a las elecciones del 10 de noviembre y ha tenido intercambios de información con el resto de fuerzas políticas. “La reacción de todos ha sido buena; no hay ningún partido que no reconozca su importancia”, pero habrá que ver si se concreta cuando se forme gobierno.

Mier ha admitido que en la patronal quieren que haya un compromiso no solo de gobierno, sino “de país” con la digitalización y la innovación. “Tenemos que conseguir que España esté alineada con la media europea de inversión en I+D+i, que se sitúa en el 3% del PIB”. En el encuentro con los periodistas, Mier ha recordado algunas de las medidas que reclaman a los partidos políticos. Una es la creación de una vicepresidencia de reindustrialización, innovación y digitalización, con dependencia directa del presidente del Gobierno. “No vale con un ministerio salvo que se cree un macro ministerio, porque nuestro futuro económico depende en buena medida del aprovechamiento inteligente que hagamos de los beneficios de las tecnologías y de la transformación digital, a partir de las cuales asentar los pilares para el sostenimiento de nuestra sociedad del bienestar”, ha dicho.

En su opinión, dicha vicepresidencia es clave porque la digitalización está cambiando las cadenas de generación de valor añadido. “Hay procesos de deslocalización que pueden volver a localizarse, y no hay que olvidar que la industria es donde se generan los puestos de trabajo más estables. Además, sin innovación no hay competitividad en los mercados internacionales”.

El presidente de Ametic ha vuelto a reclamar también el fortalecimiento de una industria digital propia (“pues no es lo mismo ser usuario que ser actor y tener patentes y productos propios que abran las puertas a la exportación”) y la ejecución de macroproyectos tractores de base tecnológica en cuatro áreas concretas: movilidad sostenible, salud digital, digitalización en toda la cadena agroalimentaria y turismo digital. “Son áreas donde España tiene una buena base de partida”, pero hacen falta planes, medidas legislativas e instrumentos de financiación adecuados para su ejecución, según la patronal.

Mier se ha mostrado optimista en torno a que los partidos mantengan su apuesta por la digitalización una vez estén en el gobierno, ya que poco a poco se ha conseguido que estos temas se conviertan en una demanda social. “La sociedad está muy sensibilizada sobre todos estos asuntos y están reclamando medidas” a los dirigentes políticos. En este sentido, ha reclamado a los políticos que “no actúen por urgencia sino por importancia de las prioridades”, y ha asegurado que para lograr mantener el estado del bienestar es necesario “el fortalecimiento de la industria digital”.