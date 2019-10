Ford se llevará a EE UU la fabricación de motores ecoboost que hacía en Valencia

La planta de motores de Ford en Almussafes (Valencia) dejará de fabricar los motores Ecoboost de 2.0 y 2.3 litros en 2024, después de que la compañía haya decidido que la nueva generación de estos propulsores se produzca en Norteamérica a partir de 2022.



Según informaron fuentes de Ford España, la decisión se justifica porque más del 90% de los actuales propulsores Ecoboost fabricados en Almussafes se exporta a Norteamérica. Así, la empresa espera ahorrar en transporte y reducir la incertidumbre que generan las políticas arancelarias.



"Esta decisión situará la producción del nuevo motor más cerca de las operaciones de ensamblaje de los vehículos implicados y mejorará nuestra eficiencia global de fabricación", detallan desde la compañía.



No obstante, la empresa apunta que las proyecciones de volumen de motores fabricados en la actualidad en la planta valenciana continúan siendo "fuertes" y que la producción continuará "al menos" hasta 2024. En este sentido, la firma del óvalo buscará potenciales oportunidades de producción para la planta de motores de Valencia a través de una revisión continua de su cartera de productos.



"La compañía compartirá con los representantes de los trabajadores y otras partes implicadas de la planta de motores de Valencia más detalles sobre futuras alternativas conforme estén disponibles", apuntan fuentes de la empresa.



La corporación estadounidense mantiene desde 1976 en Almussafes una instalación productiva dedicada a la fabricación de propulsores y también de vehículos. El centro de motores ensambla la actual generación de Ecoboost de 2.0 y 2.3 litros, mientras que la de vehículos fabrica los modelos Kuga, S-Max, Galaxy, Mondeo y Transit Connect.

"Sin una alternativa la planta no es viable"





El presidente del comité de empresa y secretario general de UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha explicado que, si no llega una alternativa a partir de 2024 que supla la falta de estas dos

mecánicas, la planta "no será viable".



Por su parte, el secretario general de CC.OO. en Ford, José Miguel Arocas, ha señalado que los trabajadores han recibido la noticia con "sorpresa" porque se rumoreaba que la planta, en la que trabajan alrededor de 1.000 personas, podría recibir la adjudicación de un nuevo motor para finales de año.



"Ha sido como un jarro de agua fría. Sorprende la noticia porque la compañía ha invertido aquí e incluso la Generalitat valenciana ha concedido subvenciones. Ha sido como tenéis hasta el 2024 de vida y como no venga nada esto es lo que hay", ha apuntado Arocas.



El secretario general de CC.OO. en Ford ha detallado que los sindicatos han sido convocados de "urgencia" por la empresa para una comisión consultiva y que esta no les ha adelantado el orden del día.



"De forma inesperada y a pesar de hacer hincapié en la excelente valoración del factor humano de la planta y a los niveles de calidad, la dirección de Ford Motor Company nos traslada que el 90% de la producción de motores que ahora mismo fabricamos y que exportamos a EE.UU., se dejará de fabricar en Valencia en el 2024, y pasará a fabricarse en Estados Unidos", señalan

desde el sindicato STM.



"Todos los sindicatos hemos expresado nuestra contrariedad ante esta pésima e inesperada noticia para Ford Valencia, y que entre todos debemos buscar alternativas a los aproximadamente 1.000 empleados de la planta de motores a partir de 2024. Hasta esa fecha el volumen de trabajo será

alto", añaden desde STM.