Ford llevará a cabo un ERTE para 6.000 trabajadores en Almussafes

La dirección de Ford ha propuesto a los sindicatos, en una comisión consultiva celebrada este viernes, un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de cinco días --dos en noviembre y tres en diciembre-- en la planta de fabricación de vehículos de Almussafes (Valencia), con cerca de 6.000 trabajadores afectados.

El ERTE está previsto para los días 4 y 5 noviembre y 18, 19 y 20 de diciembre, según ha informado a Europa Press el secretario general de CCOO Ford, José Arocas. Este ajuste implica dejar de fabricar 9.000 vehículos hasta finales de año, debido a una bajada de ventas. Este expediente no afecta a la planta de motores.

En la reunión de este viernes, la dirección de la empresa ha informado a los sindicatos y se ha constituido la comisión negociadora. A partir de la semana que viene, se iniciará el periodo de consultas, que se prologará 15 días.

Desde CCOO han trasladado a la empresa que "si no hay garantías" el sindicato no firmará el ERTE. En concreto, reclama que la empresa "no complemente solo el diez por ciento" de forma que el trabajador tenga que poner "todo lo demás", lo que supone el "20% menos de salario, su paro y luego Hacienda por tener dos pagadores". También ha exigido que la empresa se comprometa a "no hacer más ERTEs y que, en caso de que se diese un excedente de personal, que cubriese los meses consumidos por los trabajadores".