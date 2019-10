El PSOE ligará las pensiones al IPC hasta que el Pacto de Toledo decida

El PSOE ha publicado este miércoles su programa electoral para los comicios generales del 10 de Noviembre, la sexta versión de propuestas que el partido pone sobre la mesa en lo que va de año y que bebe mayoritariamente de los textos anteriores. Incluye, eso sí, algunas novedades.

En primer lugar, el Gobierno se compromete a proponer al Pacto de Toledo medidas que garanticen el carácter público del sistema de pensiones y permita su actualización anual con el IPC para conservar la capacidad adquisitiva de sus beneficiarios.

Hasta que ese pacto se alcance, sin embargo, el PSOE promete que “seguirá actualizando las pensiones” anualmente respecto a la variación del indicador de precios de consumo, lo que en la práctica supone que esta será la regla en la legislatura. Para 2020, Sánchez ya anticipó que planea aprobar en diciembre un nuevo alza ligada a la inflación si bien, como adelantó este diario, es previsible que la misma no alcance el 1%.

Más allá, los socialistas subrayan la importancia de llevar a cabo una reforma de la financiación autonómica, en la que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha abogado hoy por armonizar algunos impuestos, como Sucesiones, así como la del modelo local.

En este último campo, el programa introduce la propuesta de que los ayuntamientos puedan reinvertir su superávit o la posibilidad de establecer tributos propios mínimos, compatibles con otros regionales y estatales.

Más allá de esta mención, el programa del PSOE resulta vago en sus propuestas fiscales. Aunque aboga por una reforma fiscal que "permitirá superar en España la anomalía de la escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas, y la insuficiente e ineficaz fiscalidad ambiental", ya no hay mención expresa a las tasas Google, Tobin, al tipo mínimo del 15% en Sociedades o al incremento sobre Patrimonio que se plantearon en el pasado.

El PSOE defiende, en todo caso, que su propuesta permitirá acercar al país a los niveles de recaduación del entorno, aportar "mayor justicia fiscal" y sí recoge medidas de lucha contra el fraude, como la ampliación de la lista pública de morosos con Hacienda para incluir a los responsables solidarios y rebajar el umbral de quienes aparecen de un millon de deuda a 600.000 euros.

La propuesta, eso sí, no hace mención alguna a cambios en el IRPF, después de que los socialistas renunciaran a imponer subidas del tipo para rentas de más de 130.000 euros, como incluyeron en su Plan Presupuestario de 2019, alegando que era una petición de Podemos.

Ajuste de cuentas con Podemos

De hecho, el PSOE sí que aprovecha el programa para saldar cuentas con el partido de Pablo Iglesias. “La posibilidad de que el PSOE liderase el Gobierno de España se ha visto frustrada, además, por las graves discrepancias con Unidas Podemos (UP), nuestro potencial socio preferente, que no aceptó apoyar a un Gobierno socialista abierto a independientes consensuados con UP, ni de coalición, en la que habrían tenido una vicepresidencia y tres ministerios, ni mucho menos con base en un acuerdo programático profundo y con garantías, siguiendo un modelo análogo al experimentado con éxito en Portugal”, reza en su introducción.

“Lamentablemente, la eventual incorporación de UP al Gobierno de España habría impedido una respuesta coherente y ajustada a nuestros principios constitucionales, en particular en relación con el reto secesionista en Cataluña”, agrega el texto, que promete diálogo con el Govern pero descarta la celebración un referéndum de autodeterminación.