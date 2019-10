Tras un mes a la venta, ¿cuál es el iPhone 11 que más se está vendiendo?

Apple no suele ofrecer datos sobre las ventas de sus nuevos iPhone y, aunque todos tenemos claro que se venden unos cuantos millones todos los años, es complicado adivinar la cantidad exacta. Pero muchas veces eso no es tan importante como saber qué modelo es el que está teniendo más éxito.

Y en ese punto, ocurre lo mismo que con las cifras, que no hay, aunque sí pueden detectarse tendencias o intuirse lo que está ocurriendo por los analistas que tienen acceso a la información de producción de los terminales: de cuál se está aumentando su fabricación de unidades, cuál no, etc.

La misma potencia en todos los iPhone 11

Este año han llegado tres modelos de iPhone 11 al mercado: el normal de colorines, el Pro y el Pro Max; y el más económico de todos redujo su precio respecto del smartphone del año pasado, el XR, lo que parece haber convencido a la mayoría de usuarios de adoptar este dispositivo. Al final, estamos hablando de que tiene el mismo hardware que los modelos superiores a excepción de la pantalla OLED y la tercera cámara (tele).

iPhone 11 de Apple.

Ya os lo contamos hace unas semanas: ¿merecía la pena gastarse el dinero en el modelo Pro teniendo el iPhone 11 por un precio significativamente menor? En algunos casos, esa diferencia era de hasta 680 euros respecto del iPhone 11 Pro Max, siendo la mínima de 350 respecto del iPhone 11 Pro.

El iPhone barato convence

El caso es que un informe del analista de Rosenblatt Securities, Jun Zhang, acaba de desvelar que Apple está ajustando la producción de los tres modelos de iPhone 11 a la demanda del mercado (cosa lógica, por otro lado), lo que le ha llevado a aumentar y reducir las cantidades según el caso.

De esta manera, el modelo normal, el iPhone 11 ha visto aumentada su producción en 1,6 millones de unidades y, por el contrario, los iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max verán recortada su fabricación, de forma conjunta, en unos dos millones de smartphones. En este punto, no hay un dato de cuál de estos dos últimos smartphones es el que más se reduce.

De todas formas, estos números podrían cambiar en los próximos meses si se confirma que Apple está preparando el lanzamiento de un remozado iPhone SE 2, el teléfono auténticamente barato de los de Cupertino que podría tener el mismo éxito que ha venido cosechando el primer modelo desde su lanzamiento en 2016.